بالصور.. وزير الإسكان يعلن خريطة أطروحات شقق محدودي ومتوسطي الدخل

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمد معروف:

أعلن وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، عن طرح عدد من الاعلانات الخاصة بحجز شقق جديدة عبر منصة مصر الرقمية، حيث سيشمل الطرح الاول 35 ألف وحدة في شهر أبريل من العام الجاري.

وأضاف الوزير كما سيتم طرح 60 الف شقة في شهر يوليو 2025، وطىح 60 الغوخدة في أكتوبر 2028.

وأكد الوزير أنه سيتم طرح 58 الف وحدة في يناير 2026، وطرح 48 الف وحدة في ابريل 2026.