إعلان

بالصور.. وزير الإسكان يعلن خريطة أطروحات شقق محدودي ومتوسطي الدخل

01:32 م الخميس 27 مارس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    اللقاء (1)
  • عرض 14 صورة
    اللقاء (4)
  • عرض 14 صورة
    اللقاء (6)
  • عرض 14 صورة
    اللقاء (7)
  • عرض 14 صورة
    اللقاء (8)
  • عرض 14 صورة
    اللقاء (9)
  • عرض 14 صورة
    اللقاء (10)
  • عرض 14 صورة
    اللقاء (11)
  • عرض 14 صورة
    اللقاء (12)
  • عرض 14 صورة
    اللقاء (13)
  • عرض 14 صورة
    اللقاء (14)
  • عرض 14 صورة
    اللقاء (3)
  • عرض 14 صورة
    اللقاء (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمد معروف:

أعلن وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، عن طرح عدد من الاعلانات الخاصة بحجز شقق جديدة عبر منصة مصر الرقمية، حيث سيشمل الطرح الاول 35 ألف وحدة في شهر أبريل من العام الجاري.

وأضاف الوزير كما سيتم طرح 60 الف شقة في شهر يوليو 2025، وطىح 60 الغوخدة في أكتوبر 2028.

وأكد الوزير أنه سيتم طرح 58 الف وحدة في يناير 2026، وطرح 48 الف وحدة في ابريل 2026.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الإسكان خريطة أطروحات شقق شقق محدودي ومتوسطي الدخل المهندس شريف الشربيني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مصرع 6 وإصابة 9 ركاب.. تفاصيل غرق غواصة سياحية على متنها 44 شخصًا بالغردقة
خفض دعم المواد البترولية 51.4%.. كيف ترتفع أسعار البنزين خلال 2025؟
رسمياً.. أول دولة تعلن عيد الفطر الإثنين 1 شوال