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وزير الإسكان يعلن التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة

01:18 م الأحد 23 مارس 2025

المهندس شريف الشربيني

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كتب- محمد سامي:

أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من محطة تنقية مياه مدينة القاهرة الجديدة بطاقة 500 ألف م٣/يوم؛ لتلبية احتياجات المدينة من المياه خلال فصل الصيف المقبل، بجانب تغذية التوسعات العمرانية الجديدة وانتظام الضغوط.

وفي السياق نفسه.. قام رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة المهندس عبدالرءوف الغيطي، ونائب رئيس الجهاز لقطاع المحطات المهندس محمد محيي، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بمكونات المحطة شملت التأكد من تطهير وتعقيم 4 مروقات، وتطهير وتعقيم 9 مرشحات، وتشغيل منظومة الكلور والتأكد من جاهزيتها، وتشغيل منظومة الشبة والتأكد من جاهزيتها، بجانب تطهير وتعقيم خزان المياه سعة 20000 م3، والتأكد من كفاءة منظومة الروبة وجاهزيتها.

وخلال الجولة، وجه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بضرورة استمرار دخول المياه للمروقات، وتكثيف غسيل مرشحات إنتاج المياه اللازمة، ودخول جميع المكونات الخدمة لضمان رفع عينات المياه بصفة مستمرة حتى يتم التأكد من جودتها، وضرورة عمل التنسيقات مع وزارة الصحة لرفع العينات اللازمة الكيميائية والبكترولوجية والبيولوجية لاختبارها والتأكد من مدى كفاءتها للدخول للخدمة.

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المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان محطة مياه القاهرة الجديدة
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