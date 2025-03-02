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بيع محال تجارية في مزاد علني بمدينة دمياط الجديدة..ورئيس الجهاز يتفقد أعمال التطوير

05:35 م الأحد 02 مارس 2025

جهاز مدينة دمياط الجديدة

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بيع 9 محال تجارية في مزاد علني لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان مشروع جنة بالمجاورتين (٣٤،٣٣) بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وشرطة التعمير، واللجنة المشكلة من قبل ادارات الجهاز المختصة.

وتفقد المهندس أشرف فتحي محمود، ومسئولو الجهاز، أعمال التطوير وصيانة الطريق الرئيسي لمدخل الميناء والمؤدى إلى مدينة دمياط الجديدة لضمان سيولة الحركة المرورية، مؤكداً تكثيف أعمال الزراعة والتجميل والنظافة بالطرق والمحاور ومداخل المدينة، مع إلزام شركات التشغيل والصيانة بعمل الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالطرق والمداخل.

كما تفقد رئيس الجهاز، ومرافقوه، مشروعات الإسكان بالمدينة (جنة، دار مصر) وذلك للوقوف على مدى توفير الخدمات واستمرار المتابعة اليومية للشركات العاملة بالأمن والحراسة والنظافة والزراعة ومنع أي ظواهر للتعديات والإشغالات بالأسواق داخل مشروع (دار مصر) للحفاظ على المظهر الحضاري والتنموي بالمدينة.

وشدد رئيس الجهاز على الشركات العاملة بمشروعات التطوير والصيانة بسرعة رد الشيء لأصله بمحاور الطرق، بالجودة والمواصفات المطلوبة، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية والخدمات بالمدينة.

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أشرف فتحي مدينة دمياط الجديدة مجلس الدولة هيئة المجتمعات العمرانية
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