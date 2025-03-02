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جهز فلوسك.. موعد استكمال مقدم حجز شقق جنة بالطرح الأخير

09:00 ص الأحد 02 مارس 2025
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    مشروع الإسكان الاجتماعي
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    مشروع الإسكان الاجتماعي
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    مشروع الإسكان الاجتماعي
  • عرض 8 صورة
    مشروع الإسكان الاجتماعي
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    مشروع الإسكان الاجتماعي
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    مشروع الإسكان الاجتماعي
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    مشروع الإسكان الاجتماعي
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كتب- محمد عبدالناصر:

انتهت وزارة الإسكان، من تخصيص شقق مشروع جنة والذي تواجد في مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر ودمياط الجديدة.

وبعد انتهاء القرعة وتخصيص الشقق، لابد أن يتوجه العميـل لجهـــاز المدينـــة لاســـتكمال ســداد 20% بالإضافة إلى 1% و 0.5% بصالـــح مجلـــس الأمنـــاء مـــن إجمالـــي ثمـــن الوحدة خلال شـــهر مـــن تاريـــخ انتهـــاء القرعـــة والتي انتهت يوم 26 فبراير الماضي.

قيمة الـ20% من ثمن الوحدة تتراوح بين 300 لـ 400 ألف جنيه حسب سعر ومساحة الوحدة.

وجاءت تفاصيل الحصول على شقة في الإسكان المتميز على النحو التالي:

يوجد 409 شقة بالقاهرة الجديدة، سعر الشقة مساحة 130 متر سجل 2 مليون و100 ألف جنيه

يوجد 223 شقة بمدينة 6 أكتوبر، سعر الشقة مساحة 130 سجل 2 مليون و95 ألف جنيه.

كما يوجد 150 شقة في مدينة دمياط الجديدة، سعر الشقة مساحة 130 سجل مليون و686 ألف جنيه


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موعد قرعة شقق جنة وسكن مصر ودار مصر والإسكان المتميز

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