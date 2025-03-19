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الإسكان: طرح محلات وصيدليات ووحدات إدارية للبيع بـ6 مدن جديدة

01:05 م الأربعاء 19 مارس 2025

طرح محال تجارية ووحدات إدارية

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، عن طرح 8 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (۱۰۹ م2 : ۱۱۸م2) بالعمارة رقم 50 بالمرحلة الأولى بمشروع سكن مصر بالمدينة للبيع، بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 4/5/2025.

كما أعلن المهندس علي سعد، جهاز تنمية مدينة 15 مايو، طرح 24 محلا تجاريا وصيدليتين ومخبز بلدي بمساحات تتراوح بين (19م2 : 74م2) بمختلف أحياء المدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 27/4/2025.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أنه تم طرح 10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (١٥م٢ : ٣٩ م2)، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (33م2 : 48م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، بجلسة يوم الأربعاء 23/4/2025.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم طرح 11 محلا تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح بين (١٦م٢ : ٦٣م٢)، و4 بدرومات بمساحة 280م2 للبدروم الواحد بمختلف أحياء المدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 30/4/2025.

وأشارت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، الي انه تم طرح 10 مخازن بمساحات تتراوح بين (9م2 : 35م2)، و7 وحدات إدارية بمساحات تتراوح بين (70م2 : 150م2) بالعمارات السكنية بالحي 13 بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 7/5/2025.

ونوه المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، عن طرح عدد 10 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (13م2 : 63م2)، و5 وحدات إدارية بمساحات تتراوح بين (31م2 : 66م2)، بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الإثنين 28/4/2025.

وأشار مسئولو أجهزة المدن الجديدة، إلى أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار الأجهزة، وأنه يمكن المعاينة على الطبيعة للطروحات في مواعيد العمل الرسمية.

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طرح محلات وحدات إدارية المهندس محمد الغمراوي جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة
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