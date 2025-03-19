نتيجة سكن لكل المصريين.. أنواع الرسائل و3 طرق لمعرفة موقفك من الحجز

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، نتيجة التقديم في شقق سكن لكل المصريين 5، حيث حدد صندوق الإسكان الاجتماعي عددا من الطرق يمكن الحصول منها على نتيجة التقدم في سكن لكل المصريين 5.

ووفقا لبيان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تم إرسال رسائل نصية SMS، عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن البيانات التي قام بتسجيلها على الموقع الإلكتروني، وتتضمن موقف الطلب المقدم سواء بالانطباق أو عدم الانطباق، والخطوات التالية الواجب اتباعها، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء 18 مارس 2025.

ويمكن معرفة النتيجة من خلال الرسائل التي سيتم إرسالها من صندوق الإسكان الاجتماعي أو من خلال الرابط التالي: هنا

كما يمكن معرفة النتيجة بها من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي على رقم 9311.

أنواع الرسائل التي تصل للمتقدمين:

١- الرسالة الأولى: منطبق للشروط، وهذه تعني أن ملف المتقدم سليم وسينتقل على المرحلة التالية وفي انتظار إعلان الأولوية.

٢- الرسالة الثانية، غير منطبق للشروط وهذا بسبب نقص ورق أو معلومات غير صحيحة، لذلك تم عمل فترة تظلم لمدة شهر لتقديم تظلم وتصحيح هذه البيانات.

٣- الرسالة الثالثة، غير منطبق للشروط نتيجة مخالفة شروط الحجز مثل وجود وحدة سكنية أو السن أقل من 21 سنة أو أكبر من 50 سنة.

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