بسبب مخالفات البناء.. إقالة رئيس حي ثان المحلة الكبري وإحالته للتحقيق

كتب- محمد نصار:

تلقت وزارة التنمية المحلية، شكوى سكان شارع منشية البكري بحي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بتضررهم من عقار مخالف يتم بناءه مخالفًا للسلامة الإنشائية مما يؤثر على سلامة العقارات المجاورة ويعرض حياة المواطنين للخطر.

ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة، بفحص الشكوى على أرض الواقع وعلى الفور توجه فريق من قطاع التفتيش بالوزارة يضم رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش ومأمور ضبط قضائي وعضو تفتيش هندسي، إلى العقار محل الشكوى لمعاينته في حضور رئيس الحي وتبين صدور ترخيص بناء للعقار عام 2024 بإنشاء أرضي و4 أدوار إلا أن صاحب العقار قام ببناء 4 أدوار أخرى بالمخالفة للترخيص ووجود تقاعس من المسئولين بالحي في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات وعدم تحصيل الغرامات المستحقة للدولة وعدم تنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات.

وعلى الفور تم التنسيق بين حي ثان المحلة ومأمور قسم الشرطة وتم إيقاف أعمال البناء المخالف وفك الشدة الخشبية لأعمدة الدور العاشر علوي وتنفيذ إزالة لسقف الدور التاسع، كما استكمل الحي تنفيذ إزالة سقف الدور الثامن وجار استكمال إزالة باقي الأدوار المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب العقار بالإضافة إلى التحقيق في المخالفات التي تم رصدها بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية.

وخلال جولة فريق قطاع التفتيش والرقابة في المنطقة المجاورة للعقار المخالف، تم رصد عقار آخر في نفس المنطقة وبفحص أوراقه في الحي تبين وجود عدد من الأدوار التي يتم بناءها بالمخالفة لرخصة البناء الصادرة ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، وعلى الفور تم التنسيق بين الحي ومأمور قسم الشرطة وإيقاف أعمال البناء وإزالة عدد من الأدوار المخالفة بالعقار وجار المتابعة مع المحافظة والحي لاستكمال الإزالة.

من جانبها، أصدرت وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإقالة رئيس حي ثان المحلة الكبري وإحالته والمسؤولين بالإدارة الهندسية والتنظيم والإدارات المختصة عن مخالفات البناء التي تم رصدها في الحي إلى التحقيق.

وأكدت منال عوض، أنه لا تهاون في التصدي بكل حسم لأي أبنية مخالفة بالمحافظات، مؤكدة وجود متابعة يومية لكل شكاوى المواطنين التي ترد للوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش بالوزارة، باستمرار المتابعة مع المحافظة حتى يتم الانتهاء تمامًا من إزالة كل الأدوار المخالفة في العقارين والتعامل بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لأي بناء مخالف في المهد لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة.

وأشارت منال عوض، إلى أنه سيتم التنسيق مع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لتشكيل لجنة لمراجعة الرخص الصادرة في نطاق عمل حي ثان المحلة الكبرى، والتنسيق مع مديرية الأمن لعمل حملة مكبرة لإزالة أي عقارات مخالفة يتم فحصها خلال جولة قطاع التفتيش أو أي عقارات جديدة يتم رصد مخالفات بها.

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