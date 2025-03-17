رابط مباشر.. طرق معرفة نتيجة التقديم في سكن لكل المصريين (الإعلان بكرة)

كتب- محمد عبدالناصر:

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي عددا من الطرق يمكن الحصول منها على نتيجة التقدم في سكن لكل المصريين 5، بعد أن أعلن الصندوق الانتهاء فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

ووفقا لبيان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سيتم إرسال رسائل نصية SMS، عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن البيانات التي قام بتسجيلها على الموقع الإلكتروني، وتتضمن موقف الطلب المقدم سواء بالانطباق أو عدم الانطباق، والخطوات التالية الواجب اتباعها، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء 18 مارس 2025.

ويمكن معرفة النتيجة من خلال الرسائل التي سيتم إرسالها من صندوق الإسكان الاجتماعي أو من خلال الرابط التالي: هنا

كما يمكن معرفة النتيجة من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي على رقم 9311.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم الانتهاء من فرز جميع ملفات المتقدمين بإعلان سكن لكل المصريين 5 في فترة زمنية قياسية، وذلك بالنظر لحجم المتقدمين للإعلان، حيث بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألفا مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن.

وأوضحت مي عبد الحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سيفتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط ضمن الإعلان لمدة شهر كامل، وذلك خلال الفترة من 23 مارس الجاري إلى 24 أبريل المقبل، كفرصة أخيرة لهم لاستكمال المستندات المطلوبة وتصحيح موقفهم، بما يضمن استمرارهم في الإعلان.

وأكدت الرئيس التنفيذي، أنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء ممن قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من التسجيل على الموقع الإلكتروني خلال فترة الإعلان، حيث سيتاح لهم خلال نفس الفترة المعلن عنها التسجيل على الموقع الإلكتروني ورفع المستندات اللازمة، على أن يتم فرزها أيضًا وإتاحة التظلم لغير المنطبق منهم خلال نفس الفترة.

وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم إخطار المواطنين غير المنطبق عليهم شروط الإعلان بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، على أن يتم لاحقًا وفي ضوء الوحدات المتاحة بكل مدينة ترتيب أولويات العملاء المنطبق عليهم الشروط وفقًا للمعايير المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء والمذكورة بكراسة الشروط، ويتم إخطار المواطنين ممن هم خارج الأولوية بسحب المبالغ المسدة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانهم.

اقرأ أيضًا:

بدء الحجز في شقق مبادرة بيتك في مصر.. ننشر أسعار جميع الوحدات في 12 مشروعًا

أحدث صور لشقق سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان