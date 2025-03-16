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وزير الإسكان يلتقي مسئولي "منصة مصر العقارية" لبحث أوجه التعاون

07:30 م الأحد 16 مارس 2025

شريف الشربيني وزير الإسكان

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كتب- محمد عبدالناصر:

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم أحمد البطراوي، مسئول منصة مصر العقارية، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، تقديم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، بهدف تمكينها من أداء دورها الرئيسي المتمثل في تصدير العقار المصري، والتسويق له وجعله قبلة للسكن والاستثمار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإيجاد حلول جديدة وبناءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.

كما أكد المهندس شريف الشربيني، خلال اللقاء حرص وزارة الإسكان على استكمال خطة التحول الرقمي في القطاع العقاري، لافتاً إلى أن الدولة أخذت على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، حيث تسهم أنشطة القطاع العقاري في نمو الاقتصاد القومي.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى استعداد الوزارة للتعاون والبدء في تسجيل عدد من الوحدات المتنوعة التي تقوم الوزارة بطرحها بعدد من المشروعات بالمدن الجديدة بمنصة مصر العقارية.

من جانبه أعرب أحمد البطراوي، عن سعادته باللقاء، لافتاً إلى أن المنصة عبارة عن مركز معلومات عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي مع وجود تطبيق إلكتروني خاص بالمنصة على الهواتف الذكية تيسيراً على العملاء.

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شريف الشربيني وزير الإسكان منصة مصر العقارية أحمد البطراوي
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