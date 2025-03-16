إعلان

صندوق أبوظبي للتنمية يستثمر 120 مليون دولار في مشروع سوفيتيل ليجند

07:00 ص الأحد 16 مارس 2025

صندوق أبوظبي للتنمية يستثمر 120 مليون دولار في مشر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمد السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن تنفيذ مشروع سوفيتيل ليجند بيراميدز يعد نموذج جيد من الشراكة لفتح أفاق جديدة للاستثمار والتنمية.

وأكد السويدي، على دور صندوق أبوظبي للتنمية في دعم مشاريع التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاستثمارية، التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي خاصة في مصر والتي تعد من أكبر الواجهات السياحية في العالم.

وأشار إلى أن استثمارات مشروع سوفيتيل ليجند بيراميدز 120 مليون دولار أمريكي، ويضم 302 غرفة فاخرة مجهزة بأحدث الخدمات، إلى جانب مجموعة من المطاعم العالمية والمرافق الترفيهية، مما يجعله وجهة متميزة للإقامة الفاخرة.

ويأتي تمويل المشروع بشراكة استراتيجية بين القطاع الخاص الوطني الإماراتي والقطاع الخاص المصري، حيث يساهم صندوق أبوظبي للتنمية بنسبة 84.28% من رأسمال المشروع من خلال شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية، فيما تمتلك شركة أبوظبي الوطنية للفنادق 10.22% وشركة الاستثمار السياحي لما وراء البحار 0.4%، وشركة مصر للفنادق 2.73% والشركة المصرية للسياحة والفنادق 2.37%.

ووضع حجر الأساس للمشروع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة من الحكومة المصرية، ومحمد السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.

ويسهم مشروع سوفيتيل ليجند بيراميدز الجيزة في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة، حيث يجمع بين الضيافة الفاخرة والتراث العريق، ويدعم استقطاب المزيد من السياح والمستثمرين، مستفيدًا من موقعه المميز بجوار أبرز المعالم الأثرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد السويدي صندوق أبوظبي للتنمية مشروع سوفيتيل ليجند
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الفرصة الأخيرة للحصول على شقة بـ"مبادرة بيتك في مصر".. أسعار ومناطق

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

انخفاض يصل لـ 5 درجات.. الأرصاد تعلن موعد عودة الأجواء الباردة
بعد وصوله لمستويات تاريخية.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟
إزاي ده يحصل؟.. عرض أزياء في إفطار المطرية يثير جدلًا.. والشركة المنظمة ترد