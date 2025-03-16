صندوق أبوظبي للتنمية يستثمر 120 مليون دولار في مشروع سوفيتيل ليجند

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمد السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن تنفيذ مشروع سوفيتيل ليجند بيراميدز يعد نموذج جيد من الشراكة لفتح أفاق جديدة للاستثمار والتنمية.

وأكد السويدي، على دور صندوق أبوظبي للتنمية في دعم مشاريع التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاستثمارية، التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي خاصة في مصر والتي تعد من أكبر الواجهات السياحية في العالم.

وأشار إلى أن استثمارات مشروع سوفيتيل ليجند بيراميدز 120 مليون دولار أمريكي، ويضم 302 غرفة فاخرة مجهزة بأحدث الخدمات، إلى جانب مجموعة من المطاعم العالمية والمرافق الترفيهية، مما يجعله وجهة متميزة للإقامة الفاخرة.

ويأتي تمويل المشروع بشراكة استراتيجية بين القطاع الخاص الوطني الإماراتي والقطاع الخاص المصري، حيث يساهم صندوق أبوظبي للتنمية بنسبة 84.28% من رأسمال المشروع من خلال شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية، فيما تمتلك شركة أبوظبي الوطنية للفنادق 10.22% وشركة الاستثمار السياحي لما وراء البحار 0.4%، وشركة مصر للفنادق 2.73% والشركة المصرية للسياحة والفنادق 2.37%.

ووضع حجر الأساس للمشروع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة من الحكومة المصرية، ومحمد السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.

ويسهم مشروع سوفيتيل ليجند بيراميدز الجيزة في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة، حيث يجمع بين الضيافة الفاخرة والتراث العريق، ويدعم استقطاب المزيد من السياح والمستثمرين، مستفيدًا من موقعه المميز بجوار أبرز المعالم الأثرية.