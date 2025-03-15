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نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5.. الإسكان تعلن الموعد رسميًا

01:09 م السبت 15 مارس 2025

مي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجت

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن إجمالي وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم طرحها بلغ 1.002.100 وحدة سكنية، بواقع 722 ألف وحدة تم تنفيذها، من بينها 169 ألف وحدة سكنية بالمحافظات و553 ألف وحدة بالمدن الجديدة.

وأضافت، خلال تسليم عدد من عقود وحدات سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان، اليوم السبت، أن عدد المتقدمين في الإعلان الأخير لمن سجل على الموقع الإلكتروني وسدد جدية الحجز وصل لـ 571 ألف مواطن تم الانتهاء من فرز أوراق 561 ألف مواطن ويتبقى 10 آلاف ملف فقط سيتم الانتهاء منهم اليوم وغدا.

وأكدت أنه بداية من يوم الثلاثاء المقبل سيتم ارسال رسالة للحاجزين تتضمن نتيجة فرز الأوراق وتحديد المنطبق عليهم الشروط.

وأضافت "عبد الحميد" أنه جار تنفيذ 280 ألف وحدة سكنية ضمن محور منخفضي الدخل والإسكان الأخضر، بواقع 216 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي و64 ألف وحدة سكنية خضراء، مشيرة إلى أن عدد الوحدات التي تم تخصيصها بلغ 639 ألف وحدة سكنية، وعدد الوحدات المطروحة بإعلان "سكن لكل المصريين 5" يبلغ 79 ألف وحدة سكنية.

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