الإسكان تسمح للمصريين العاملين في الخارج سداد ثمن الشقق بالجنيه في هذه الحالة

كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان في طرح شقق مبادرة بيتك في مصر للمصريين في الخارج حتى 20 مارس الحالي، ويتم طرح أكثر من 11 مشروعًا في 9 مدن جديدة، ومن أهم المشروعات، مشروع فالي تاورز حدائق أكتوبر.

ومن أهم الأسئلة التي يبحث عنها راغبي التقديم هي: ماذا لو تم انتهاء عقد العمل في الخارج ثم العودة إلى مصر، هل سيتم السداد بالدولار أم يمكن السداد بالجنيه المصري؟

وفي منشور لمبادرة بيتك في مصر، تم التأكيد على أنه في حالة انتهاء تعاقد أحد حاجزي الوحدات السكنية أو الفلل، بالعمل في الدولة المقيم بها أو انتهاء الإقامة لأي سبب والعودة إلى مصر، يمكن أن يتم سداد المتبقي من قيمة الوحدة أو الفيلا بالجنيه المصري من تاريخ العودة.

ويتم ذلك بشرط توثيق ما يفيد ذلك من السفارة أو القنصلية المصرية بدولة الإقامة، مع مراعاة باقي الشروط والأحكام الواردة في كراسة الطرح الخاصة بالمبادرة.

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