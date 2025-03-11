بيتك في مصر.. أسعار ومواصفات شقق فالي تورز في حدائق أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان في طرح شقق مبادرة بيتك في مصر للمصريين في الخارج حتى 20 مارس الحالي، ويتم طرح أكثر من 11 مشروعًا في 9 مدن جديدة، ومن أهم المشروعات، مشروع فالى تاورز حدائق أكتوبر.

ويعد مشروع فالى تاورز حدائق أكتوبر يعد أحد أبرز المشروعات السكنية المتميزة بمنطقة حدائق أكتوبر ويقام على مساحة 60 فدانا، بموقع استراتيجي هام، وخدمات متميزة.

ويتميز فالي تاورز بموقعه الحيوي على طريق الواحات وطريق الفيوم، مما يجعله قريبا من مراكز الخدمات بالطرق الرئيسية فضلاً عن قربه من المتحف المصري ومنطقة الأهرامات. ويضم المشروع 74 برجا يتألف كل برج من طابق أرضي و9 طوابق متكررة.

ويقع المشروع على طريق الواحات وطريق الفيوم، وبالقرب من مشروعات سكنية متميزة أبرزها صن كابيتال، ومنطقة النوادي بالمدينة، وبالقرب من جامعة زويل ومنطقة حدائق الأهرام وميدان الرماية.

عدد الوحدات المتوفرة في المشروع 504 وحدة سكنية، وهي تشطيب كامل وممتاز.

وتبدأ المساحات في مشروع فالي تورز من 96 متر مربع وحتى 101 متر مربع.

أسعار شقق فالي تور حدائق أكتوبر:

سجلت الشقة الـ 100 متر مليون و872 ألف جنيه، حيث وصل سعر المتر لـ18 ألفا و720 جنيها، ويتم تسليم الشقق كاملة التشطيب.

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