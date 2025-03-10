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جهاز مدينة 6 أكتوبر يزيل مخالفة بناء ليلاً ويواصل منع الظواهر العشوائية

07:27 م الإثنين 10 مارس 2025
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    جهاز مدينة 6 أكتوبر يزيل مخالفة بناء
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    جهاز مدينة 6 أكتوبر يزيل مخالفة بناء
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم شن حملة ليلية أسفرت عن إزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٦٥١ منطقة ٢٠٠٠ قطعة، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والنظام العام ومنع الظواهر العشوائية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة تمت تحت إشراف المهندس أحمد مكى، نائب رئيس الجهاز، وبحضور طاقم النوبتجية ورجال أمن الجهاز وفريق عمل الإزالات والإشغالات.

وفي استجابة سريعة من جهاز مدينة 6 أكتوبر للشكاوى الواردة، تم شن حملة بقياده المهندس حسام حسنى، نائب رئيس الجهاز وفريق عمل الإشغالات أسفرت عن: إزالة أسباب الشكوى الواردة بوجود تجمع فرز بالعمارة رقم ٢٠ المجاورة الأولى الحي 12، وإزالة أسباب الشكوى الواردة بوجود مجزر دواجن بالحي 6، حيث تم قطع المرافق عن المحال المخالفة وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

وشدد المهندس محمد مصطفى، على ضرورة تكثيف عمليات المتابعة والرصد، للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية، مضيفاً أن تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها يأتي ضمن أولويات الجهاز للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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