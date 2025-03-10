شقق في قلب القاهرة.. أسعار شقق مشروع أرابيسك فى طرح بيتك فى مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان في طرح شقق مبادرة بيتك في مصر للمصريين في الخارج حتى 20 مارس الجاري، ويتم طرح أكثر من 11 مشروعًا في 9 مدن جديدة، ومن أهم المشروعات، أرابيسك في القاهرة.

ويعتبر أرابيسك واحد من أهم مشروعات التنمية العمرانية التى تستهدف تطوير المناطق التاريخية بمحافظة القاهرة بما يُسهم في إيجاد بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان مع الحفاظ على التراث الثقافي والمعماري للقاهرة التاريخية.

ويقع مشروع "أرابيسك" بوسط محافظة القاهرة، وبالقرب من جميع الخدمات والمراكز بالقاهرة الكبرى بما فيها جامعة القاهرة والقصر العينى ومتحف الحضارة وبالقرب من منطقة وسط القاهرة وكورنيش النيل وجميع المناطق الحيوية الأخرى كما يحاط مشروع "أرابيسك" بالعديد من المعالم السياحية في القاهرة وأماكن الخروج ما يهيئ لسكان هذا المشروع فرصًا عديدة للاستمتاع بميزات هذا الموقع.

عدد الوحدات المتوفرة في المشروع 248 وحدة سكنية ويتم تسليم الشقق ﺗﺸﻄﻴﺐ كامل وفاخر، واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت تبدأ من 125 مترا مربعا وحتى 179 مترا مربعا.

10- أسعار شقق مشروع أرابيسك:

سجلت الشقة الـ 124 متر 3 ملايين و232 ألف جنيه، فيما سجل سعر المتر 25 ألف و920 جنيه.

وجاءت أنظمة السداد وباقي أسعار المبادرة في الرابط التالي:

بدء الحجز في شقق مبادرة بيتك في مصر.. ننشر أسعار جميع الوحدات في 12 مشروعًا





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