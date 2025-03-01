"المجتمعات العمرانية": إتاحة 20 قطعة أرض بمدينة شرق بورسعيد "سلام" لإقامة منطقة لوجستية

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء فعليًا والباقي عبر الفيديو كونفرانس، على إتاحة التخصيص لعدد 12 قطعة أرض بنشاط سكني، و8 قطع بنشاط سكني مختلط بمنطقة الإسكان المتميز بمدينة شرق بورسعيد "سلام"، وذلك لإقامة منطقة لوجستية لخدمة الطلاب بجامعة شرق بورسعيد.

ونصت الموافقة على إتاحة التخصيص بواسطة جهاز مدينة بورسعيد الجديدة – سلام، طبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة، على أن يقوم جهاز المدينة المختص بإعداد البيانات التفصيلية لقطع الأراضي المراد طرحها بعد التنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات وقطاع الشؤون العقارية والتجارية لإدراجها بكراسة الشروط وطبقًا لشروط الطرح.

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