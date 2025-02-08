لو هتحجز شقة.. 3 مشروعات جديدة يمكن التقديم فيها خلال الأيام المقبلة -صور

كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان، لطرح عدد من المشروعات السكنية خلال الفترة المقبلة، وذلك لتوفير وحدات سكنية لكل فئات الشعب، ومن بينها المصريين العاملين في الخارج.

ويستعرض "مصراوي"، التفاصيل الخاصة بكل طرح وموعد التقديم.

وحدات كاملة التشطيب في العبور

بداية الطروحات ستكون من خلال صندوق تمويل المساكن حيث، حدد يوم 16 فبراير الجاري لطرح 320 وحدة تشطيب كامل في مدينة العبور، ويمكن لأي شخص التقديم في هذا الطرح دون التقيد بمكان الاقامة.

ووصل متوسط سعر المتر لـ 18 ألف جنيه، حيث ستصل أغلى وحدة في المشروع لـ 2 مليون و380 ألف جنيه تقريبًا.

ويتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بحجز الوحدات بمقر الصندوق بمدينة نصر، وسيتم فتح باب الحجز اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16/2/2025 بمقر الصندوق بمدينة نصر.

ويتم سداد جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية لكل مبلغ يتم سداده لكل وحدة، وخلال شهر من تاريخ حجز الوحدة يتم استكمال سداد نسبة الـ 20% من إجمالي ثمن الوحدة بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية عن كل مبلغ يتم سداده لكل وحدة.

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مبادرة بيتك في مصر

المشروع الثاني، ضمن مبادرة بيتك في مصر والذي يستهدف توفير شقق للمصريين العاملين في الخارج، في 13 مشروعًا بمدن مختلفة، ومن المقرر أن يتم طرح المشروعات خلال الشهر الجاري.

الطرح الجديد يأتي كخطوة أولية في مسار طروحات متعددة تلبي الاحتياجات المختلفة للشرائح المتنوعة من أبناء الوطن بالخارج.

ويشمل هذا الطرح 5055 وحدة سكنية، موزعة على 13 مشروعًا في 9 مدن، كما تُراعي المبادرة مختلف شرائح الدخل والمستويات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، ويوجد شقق متاحة للتسليم الفوري وشقق سيتم تسليمها نهاية 2025.

وتعكف الوزارة الآن من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تدشين موقع إلكتروني يمتلك قدرات تشاركية وتقنية على أعلى مستوى تُسهل على أبناء الوطن في الخارج فرص التسوق الإلكتروني ومشاهدة المشروعات والتعرف على المزايا الخاصة بكل مشروع، وتحديد الوحدات المتاحة، مع إمكانية القيام بجولة تسويقية افتراضية كاملة قبل اتخاذ قرار الشراء.

ويشمل الطرح مساحات متنوعة في "الوحدات - الفيلات السكنية"، وتم عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال، حيث يتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز "بالدولار الأمريكي" أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج.

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شقق سكن لكل المصريين لمتوسطي الدخل

الطرح الثالث وهو شقق سكن لكل المصريين ضمن الإسكان المتوسط، ويشمل الطرح الجديد، 13 ألف شقة.

وتأتي الشقق التي سيتم طرحها بمساحات 100 و110 و120 مترًا، كاملة التشطيب، والعمارات تتكون من دور أرضي و5 أدوار متكررة، وكل عمارة يوجد بها اسانسير.

كما توجد مساحات خضراء في شقق الإسكان المتوسط وعدد من الخدمات الخاصة، ومن أهم الشروط ألا يزيد صافي الدخل الشهري على 25 ألف جنيه شهريًا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًا للفرد، ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الشقق في إبريل المقبل.

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