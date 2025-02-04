"أراضي مسكن".. موعد القرعة وأماكن حضور الحاجزين

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان في إجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي مشروع مسكن، حيث تبدأ أولى أيام القرعة يوم 8 فبراير الجاري.

سيتم إجراء القرعة العلنية بمقر الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، صالة رقم 1، للمدن التالية:

* أراضي الإسكان المتوسط بمدينة طيبة الجديدة، والأراضي المميزة بمدينة الفيوم الجديدة، يوم 8/2/2025.

* قطع الأراضي المتوسطة بمدينة حدائق أكتوبر، وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة الشروق، يوم 9/2/2025.

* قطع الأراضي المتوسطة بمدينتي المنيا الجديدة وغرب قنا الجديدة، يوم 11/2/2025.

* قطع الأراضي المميزة بمدينتي العاشر من رمضان وأسوان الجديدة، والأراضي المتوسطة بمدينة بدر، يوم 16/2/2025.

* قطع الأراضي المتوسطة بمدينة أسيوط الجديدة، يوم 17/2/2025.

* قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة العبور، يوم 18/2/2025.

* قطع الأراضي المميزة بمدينة غرب أسيوط "ناصر الجديدة"، والأراضي المميزة بمدن قنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وملوي الجديدة، والأراضي المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة، يوم 19/2/2025.

* قطع الأراضي المميزة بمدينة السادات، يوم 20/2/2025، والأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة، يوم 26/2/2025.

* بالنسبة للقرعة العلنية لأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة 6 أكتوبر، فسيتم إجراؤها يوم 24/2/2025، بمقر استاد القاهرة الدولي (الملعب الرئيسي).

ومن المقرر إجراء القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحًا في الأيام المحددة، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط، بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز، علمًا بأنه سيتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز والذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة.

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