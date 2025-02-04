موعد قرعة شقق جنة وسكن مصر ودار مصر والإسكان المتميز

وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الجبل الأصفر ويوجه بالإسراع في أعمال التوسعات

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان في إجراء القرعة العلنية لتخصيص شقق الطرح الأخير من جنة وسكن مصر ودار مصر والإسكان المتميز، حيث تبدأ أولى أيام القرعة يوم 8 فبراير الحالي.

سيتم إجراء القرعة العلنية بمقر الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي صالة رقم 1، في المشروعات التالي:

- وحدات سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة، يوم 8/2/2025.

- وحدات سكن مصر ودار مصر بمدينة حدائق أكتوبر، ووحدات سكن مصر بمدينة أكتوبر الجديدة، ووحدات سكن مصر بمدينة الشروق، يوم 9/2/2025.

- وحدات سكن مصر بمدينة العلمين الجديدة، ووحدات سكن مصر وجنة والإسكان المتميز بمدينة دمياط الجديدة، يوم 10/2/2025.

- وحدات سكن مصر بمدينتي المنيا الجديدة وغرب قنا الجديدة، يوم 11/2/2025.

- وحدات دار مصر بمدينة العاشر من رمضان، ووحدات الإسكان المتميز بمدينة بدر، يوم 17/2/2025.

- وحدات روضة العبور، ووحدات الإسكان المتميز بمدينة المنصورة الجديدة، يوم 18/2/2025.

- وحدات سكن مصر بمدينة غرب أسيوط" ناصر الجديدة"، يوم 19/2/2025.

بالنسبة للقرعة العلنية لوحدات جنة بمدينة 6 أكتوبر، فسيتم إجراؤها يوم 24/2/2025، بمقر إستاد القاهرة الدولي (الملعب الرئيسي)، وكذا وحدات جنة بمدينة القاهرة الجديدة، يوم 25/2/2025.

- سيتم إجراء القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحا في الأيام المحددة، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز، علماً بـأنه سيتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز والذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة.

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