بدء تسليم دفعتين جديدتين بمشروع "سكن مصر" بمدينة القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة في تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى) مسلسل أرقام (3 - 4 - 5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتباراً من اليوم الإثنين.

كما سيتم تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر "منطقة أرض المعارض - المنطقة الثانية" بمدينة القاهرة الجديدة، مسلسل رقمي (6&7) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 3 المراحل التالية للمرحلة الأولى.

- يتم التسليم بالمنطقة الأولى، وحدات العمارة 35، اليوم الإثنين 3/2/2025، ووحدات العمارة 40، يوم الثلاثاء 4/2/2025، ووحدات العمارة 70، يوم الأربعاء 5/2/2025، ووحدات العمارة 190، يوم الخميس 6/2/2025، ووحدات العمارة 191، يوم الأحد 9/2/2025.

- يتم التسليم بالمنطقة الثانية، وحدات العمارة 11، اليوم الأحد 2/2/2025، ووحدات العمارة 12، غدا الإثنين 3/2/2025، ووحدات العمارة 13، يوم الثلاثاء 4/2/2025، ووحدات العمارة 14، يوم الأربعاء 5/2/2025، ووحدات العمارة 15، يوم الخميس 6/2/2025، ووحدات العمارة 16، يوم الأحد 9/2/2025.

- على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد )، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم الوجـــه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

اقرأ أيضًا:

أحدث صور لشقق سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان

أحدث صور للشقق.. 7 معلومات عن حي جاردن سيتي العاصمة الإدارية الجديدة

ننشر أسعار وأماكن أراضي بيت الوطن.. وبدء الحجز بعد 24 ساعة