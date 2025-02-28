رئيس شركة إنرشيا: فترات السداد الكبيرة تدعم العملاء وليست مؤشرًا على وجود "فقاعة عقارية"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إنه يوجد توجه من الدولة لتمكين القطاع العقاري من الحصول على الدعم المطلوب كاملا، بجانب تجهيز مناطق ومدن جديدة وكذلك إتاحة أراض في أكثر من منطقة، وكل هذه المعطيات توفر فرصا جيدة أمام جميع المطورين لزيادة الاستثمارات والتسليمات في المواعيد المحددة وتعظيم الأرباح البيعية وتحقيق المستهدفات.

وأضاف العدوي، أن كل هذه العوامل تساعد على إنعاش سوق العقارات في 2025، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف وصول مبيعاتها إلى 23 مليار جنيه خلال العام الحالي.

وأشار العدوي أن وجود أنظمة سداد مرنة وعلى فترات طويلة يدعم القدرة الشرائية للعملاء ويحافظ على استمرار الخطط البيعية للشركات وليس مؤشرا على وجود "فقاعة عقارية"، وهذا يعني أن عروض الأسعار في السوق العقاري دليل قوي على استمرار وجود طلب قوي وحقيقي على العقار واستمرار الثقة في المطورين المصريين والاستثمار في العقار تحديدا باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار.

وقال العدوي إن الدولة وفرت حوافز استثنائية للمناطق المراد تنميتها كالحوافز الضريبية والجمركية، فعلى سبيل المثال منطقتي أكتوبر والعاشر من رمضان في البداية أقبل عليهما المطورون بكثافة بسبب الإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات، وهو ما يؤكد أهمية وجود مثل هذه الحوافز لخلق مناخ جاذب لدي المطورين ويفتح شهيتهم لإنشاء مشروعات ضخمة.

وأوضح العدوي أن اللجنة الاستشارية المختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار التي شكلها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لها دور مهم وهي فعليا تمثل المطورين العقاريين حيث تسهم بشكل كبير في التنسيق بين المطورين والدولة، وعرض المقترحات وحل مشكلات القطاع.

وأكد أن عميل الساحل الشمالي مميز، والإقبال الكثيف على العقار خاصة في الساحل يجعلنا كمطورين نقبل بشجاعة على أي مشروع جديد يتمتع بتيسيرات وخدمات.

وأشار العدوي إلى أن إنرشيا تقدم أنظمة سداد مرنة في مشروعاتها بالساحل الشمالي والقاهرة، حيث يجري طرح وحدات سكنية في چيفيرا وFifty7 بمقدم يبدأ من 5% وفترات سداد تصل إلى 10 سنوات، على أن يكون التسليم خلال 4 سنوات من التعاقد.