مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية تستقبل رئيس اللجنة القومية لتطوير القاهرة التراثية

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لتطوير القاهرة التراثية يرافقه كل من الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

تأتي الزيارة بغرض التعرف على إمكانيات المدينة الهائلة ومكوناتها في إطار مجهودات الشركة الحثيثة في الإعداد والتجهيز لافتتاح الرسمي، واستقبال الزائرين من محبي الفن والثقافة.

وشملت الجولة التعرف على مكونات المدينة والاجتماع بالخبراء والفنيين الأجانب المتواجدين حاليا لصيانة المعدات والأنظمة الموجودة مع تدريب الكوادر المصرية ونقل الخبرة والمعرفة للمصريين العاملين بالمدينة، هذا وتعتبر مدينة الفنون والثقافة مشروعا استثماريا ثقافيا وفنيا واعداً كما أنها تشمل المجالين الفن والثقافة معا وذلك ما يجعل المدينة هي الأولى والفريدة من نوعها.

واُنشأت المدينة في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة (127) فدان كأكبر مدينة تضم الفنون والثقافة على مستوى العالم، وتحتوي المدينة على دار الأوبرا المصرية الجديدة ومتحف عواصم مصر ومتحف الفنون البصرية وقاعات المومياوات وبيت العود ومبنى الموسيقى المعاصرة وقاعة تدريب الباليه ومكتبة العاصمة ومكتبة الطفل والصالون الثقافي وعدد من دور السينما.