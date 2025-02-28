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"الإسكان": بيع أراضٍ بالمزاد بنشاط مخابز ومحال ووحدات وصيدليتين بالعاشر والنوبارية الجديدة

11:51 ص الجمعة 28 فبراير 2025
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    بيع أراضٍ بالمزاد بنشاط مخابز ومحال ووحدات وصيدليتين بالعاشر والنوبارية الجديدة (2)
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    بيع أراضٍ بالمزاد بنشاط مخابز ومحال ووحدات وصيدليتين بالعاشر والنوبارية الجديدة (3)
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كتب- محمد عبدالناصر:

عُقدت جلسة مزاد علني بمقر جهاز مدينة العاشر من رمضان، أسفرت عن بيع 15 محلًا تجاريًا وصيدلية، إلى جانب 5 قطع أراضٍ مخصصة لنشاط المخابز، وذلك برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز المدينة، وبحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد.

وتأتي هذه الطروحات ضمن استراتيجية الجهاز لتلبية احتياجات سكان المدينة من الخدمات الضرورية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الطروحات التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات بالمدينة.

وفي الإطار ذاته، شهدت مدينة النوبارية الجديدة، إقامة مزاد علني أسفر عن بيع 11 محل وصيدلية بالإضافة إلى 5 وحدات إدارية، وشهد المزاد إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري.

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مدينة العاشر من رمضان مزاد علني علاء عبد اللاه مصطفى مجلس الدولة هيئة المجتمعات العمرانية وزارة المالية النوبارية الجديدة
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