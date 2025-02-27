وزير الإسكان يصدر قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات في بني مزار الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 7 قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء واقعة بقطع أراض تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل حدود التجمع العمراني الجديد "بني مزار الجديدة" بمحافظة المنيا.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى مواصلة جهود الوزارة لإزالة التعديات ومخالفات البناء للحفاظ على المظهر الحضاري وموارد الدولة ومنع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، لافتاً إلى أن هناك توجيهات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.

في هذا الصدد، نصت القرارات على أن تزال التعديات ومخالفات البناء الواقعة على قطع أراض بمساحة (٢.٨٤ - ٢.٥٤ - ٥.٤٨ - ۱.۳۰ - ٤.٧٦ - ۱۷.۳۸ - 6.۹۰) فدان، داخل كردون مدينة بني مزار الجديدة، والمتمثلة في زراعات غير منتظمة ومبان من الطوب الأبيض وآبار مياه جوفية عشوائية، وأنشطة مخالفة، وذلك بدون سند قانوني.

ونصت القرارات على أن يتولى جهاز المدينة المختص بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة تنفيذ الإزالات.

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