سحب الوحدة وغرامة مالية.. منظومة جديدة لمخالفات مشروع الإسكان الاجتماعي

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كتب- محمد عبدالناصر:

أطلقت وزارة الإسكان، منظومة جديدة لميكنة إجراءات التصالح في مخالفات شقق الإسكان الاجتماعي.

وجاءت تفاصيل هذه المنظومة والمخالفات على النحو التالي:

- سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة SMS للمواطنين المحرر ضدهم محاضر ضبطية قضائية.

- تتضمن الرسالة رابطا إلكترونيا للمنظومة.

يتم الدخول على الموقع التالي للتقديم على طلب التصالح: اضغط هنا

- الدخول بعد ذلك على قائمة طلبات ويختار "طلب تصالح"، فتظهر له شاشة (تقديم طلب التصالح) ثم يقوم بالضغط عليها لتحميل نموذج طلب التصالح ثم يتوجه لمكاتب البريد المميكنة لدفع الرسوم المقررة ببطاقة الرقم القومي.

- يجب على المخالف استيفاء نموذج طلب التصالح ورفعه مع إيصال السداد على المنظومة، ثم يقوم المخالف بالانتظار حتى يتم إرسال رسالة نصية SMS له تفيد قبول طلب التصالح.

- يجب على المخالف بعد ذلك التوجه لمكاتب البريد لسداد قيمة الغرامة، أما في حالة تحريك المحضر من الصندوق إلى الجهات القضائية فيتم تحرير إفادة للمتصالحين.

عقوبات مخالفة قانون الإسكان الاجتماعي:

- تنص الغرامات الجديدة لمنظومة الضبطية القضائية على سحب الوحدة السكنية نهائيًا في حال بيعها.

- رفع قيمة التصالح في الإيجار إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 40 ألفا، وذلك حالة التصالح قبل تحريك الدعوى بالمحكمة.

- بينما تبلغ قيمة التصالح في الإيجار 75 ألف جنيه في حالة التصالح بعد تحريك الدعوى بالمحكمة.

- التصالح في مخالفات الإيجار يكون لمرة واحدة فقط مع ضرورة إزالة المخالفة وسداد قيمة التصالح.

أرقام عن مخالفات الإسكان الاجتماعي:

- بلغ إجمالي عدد المحاضر المستوفاة 10087 محضرًا، وبلغ عدد المصالحات 3940 مخالفة.

- صدر 4253 حكمًا بالإدانة، وجار العمل بالنيابة العامة على 1756 محضرًا.

- جار تحريك الدعاوى القضائية لـ372 محضرًا، وذلك منذ بدء المنظومة وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

- حصل الصندوق على ٢٢٣١ حكمًا برد الوحدات السكنية المخالفة، وتم تنفيذ ١٣٨٩ حكمًا وجار تنفيذ باقي الأحكام النهائية الصادرة برد الوحدات.