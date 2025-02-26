وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال يتابعان تطورات العمل في المشروعات المشتركة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن الوزارة تبذل قصارى جهدها؛ لتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات وجهات الدولة؛ لتوحيد الجهود الرامية لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها ربوع الدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان مع وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المشتركة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الشربيني ضرورة المتابعة الدورية والتنسيق المشترك بين المختصين من الجانبين لسرعة الانتهاء من المشروعات بالمواعيد المحددة.

من جانبه، أشاد وزير قطاع الأعمال بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وقال "إن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجالات الإسكان والبنية التحتية، وإن هذا التعاون والتنسيق المستمر يعزز من قدرة الشركات على إنجاز هذه المشروعات وتذليل أي عقبات".

وأضاف "أن الاستغلال الأمثل للأصول وتنميتها وتعظيم عوائدها يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، الأمر الذي يسهم أيضًا في إقامة مشروعات عمرانية وتنموية بمختلف المحافظات".

وبحث الوزيران آليات تفعيل التعاون الثنائي في عدة مجالات أبرزها تعزيز وتيرة العمل في المشروعات المشتركة خاصة في قطاع المقاولات، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي تسهم في تحسين البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة، بجانب استعراض مستجدات عمل اللجنة المشتركة بين الوزارتين في هذا الشأن.

كما تناولا أهمية زيادة التعاون في مجال التخطيط العمراني والتطوير العقاري، وتنمية بعض الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام وتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية وفق أعلى معايير الجودة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال لتحقيق أقصى استفادة من أصول شركاتها التابعة وزيادة القيمة المضافة وتعظيم العوائد المحققة منها، وبما يسهم في رفع معدلات العمل، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية التي تواكب احتياجات السوق والمواطنين.

