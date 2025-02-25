لتعظيم الاستثمارات.. نقيب المهندسين يلتقي مجلس إدارة "المهندس للتأمين"

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى المهندس طارق النبراوى نقيب مهندسي مصر، بمقر النقابة العامة مع وفد من أعضاء مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، ضم كل من: عبد الله خالد رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، وخالد صادق نائب رئيس مجلس الإدارة، ومصطفى صلاح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة.

شارك في اللقاء المهندس الاستشاري محمد ناصر– عضو المجلس الأعلى للنقابة، والمهندس حامد عبد العال- عضو المجلس الأعلى للنقابة.

شهد اللقاء مناقشات موسَّعة لأوجه التعاون بين النقابة وشركة المهندس للتأمين، سعيًا لتقديم أفضل الخدمات لجموع المهندسين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة الفرص الاستثمارية وتعظيم استثمارات النقابة من خلال الشركة.

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