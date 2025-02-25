رئيس جهاز الشروق يكشف عن خطة شاملة لتطوير الطرق وزيادة ممرات عبور ذوي الهمم

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن بدء تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الطرق، وزيادة ممرات عبور ذوي الهمم، وإنشاء مسار خاص للدراجات، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

أعمال تطوير الطرق والممرات

أكد رئيس الجهاز أن خطة العمل الحالية تستهدف تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية، والتي تشمل: الطريق الغربي، والطريق الأوسط، وطريق الشباب، والطريق الشرقي.

كما سيتم الاهتمام بممرات المشاة، خاصة أمام المحطات، والمدارس، والمولات التجارية، لتسهيل حركة ذوي الهمم في جميع أنحاء المدينة.

التزام بسرعة التنفيذ والجودة

شدد المهندس بسام محمد فضل على إدارة الطرق والشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة المطلوبة، وتنفيذ الأعمال في أسرع وقت ممكن لضمان الاستفادة الفورية من المشروعات الجديدة.

مشروعات قيد التنفيذ

ضمن جهود التطوير، أعلن رئيس الجهاز عن بدء تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة للطرق الداخلية بمنطقة شارع أحمد عرابي المتفرع من الطريق الأوسط، استجابةً لمطالب سكان المدينة.

تحسين بيئة المشاة والخدمات

أوضح رئيس جهاز مدينة الشروق أنه يتم حاليًا العمل على إنشاء أرصفة مشاة جديدة أمام العقارات وحول مناطق الخدمات، وذلك ضمن مشروع رفع كفاءة الطرق وتحسين البنية التحتية للمدينة.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتوفير بيئة حضارية ومتطورة تناسب جميع فئات المجتمع، مع مراعاة تحقيق الاستدامة وتحسين جودة الحياة لسكان مدينة الشروق.

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