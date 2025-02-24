الإسكان تطرح شقق في العلمين الجديدة بـ61 مليون جنيه للعاملين في الخارج

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بدء الحجز في شقق مبادرة بيتك في مصر.. ننشر أسعار جميع الوحدات في 12 مشروعًا

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان في حجز شقق مبادرة بيتك في مصر للعاملين في الخارج، وتتضمن المبادرة 5 آلاف وحدة، ومن أهم المشروعات التي تم طرحها هي أبراج العلمين الجديدة.

ويعد مشروع الأبراج الشاطئية أحد المشروعات المميزة التي تم إنشاؤها في مدينة العلمين الجديدة، حيث يضم المشروع مجموعة كبيرة من الشاليهات والشقق الفاخرة التي تختلف في مساحاتها لتناسب جميع الاحتياجات والأذواق، كما يمتاز مشروع أبراج العلمين بتصميم جذاب واستثنائي الشاليهات والشقق مع توفير جميع الخدمات والمرافق التي تجعل تجربة السكن تجربة فريدة ومميزة.

وتم طرح 89 وحدة سكنية، منها 3 وحدات دوبلكس، تتراوح المساحات من 215 مترا مربعا، وحتى 678 مترا مربعا.

سجلت الوحدة الـ 678 متر، 61 مليون و375 ألف جنيه، حيث وصل سعر المتر لـ 90 ألف جنيه، فيما سجلت الوحدة الـ 215 متر 26 مليون جنيه ووصل سعر المتر بها لـ 91 ألف جنيه.

وخصصت وزارة الإسكان موقع إلكتروني خاص بهذه المبادرة، والذي يتم التقديم من خلال.. اضغط هنا

ويصل مقدم الحجز للوحدات لـ 5 آلاف دولار، والفلل لـ 9 آلاف دولار.

وتقع أبراج العلمين الشاطئية بالقرب من مناطق حيوية مهمة، فهى تقترب من مشروع حدائق العلمين الجديدة، وفندق الماسة، ومطار برج العرب الدولى، ومطار العلمين الدولى. وتتوافر بها جميع الخدمات منها : تجارية/ مكاتب/ أماكن انتظار خدمات الأمن/ المرافق التعليمية/ المرافق الترفيهية/ الخدمات الطبية/ محال سيارات/ مطاعم/ حمامات سباحة/ خدمات عامة

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