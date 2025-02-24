وزير الإسكان يتابع مشروعات "أبناء حسن علام" ضمن "حياة كريمة" والمدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، لمتابعة سير العمل بالمشروعات التي تتولى تنفيذها شركة أبناء حسن علام، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسؤولي الشركة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم لجميع شركات المقاولات الوطنية، من أجل دفع معدلات التنمية، ومواصلة مسيرة النهضة العمرانية، والانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات في المواعيد المحددة وبأعلى معايير الجودة، مشددًا على ضغط معدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات.

وناقش وزير الإسكان، الموقف التنفيذى للمشروعات التي تنفذها شركة أبناء حسن علام، وفي مقدمتها المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، ومشروعات مدينة سانت كاترين، ومشروعات مدينتي العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة والهيئة وأجهزة المدن الجديدة، تقدم كل أوجه الدعم لسرعة إنهاء المشروعات، وتذليل العقبات والصعاب لدفع معدلات الأداء.

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