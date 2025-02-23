إعلان

المقدم 5 آلاف دولار.. ننشر أماكن شقق مبادرة بيتك في مصر

08:00 ص الأحد 23 فبراير 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    شقق مبادرة بيتك في مصر
  • عرض 16 صورة
    شقق مبادرة بيتك في مصر
  • عرض 16 صورة
    شقق مبادرة بيتك في مصر
  • عرض 16 صورة
    شقق مبادرة بيتك في مصر
  • عرض 16 صورة
    شقق مبادرة بيتك في مصر
  • عرض 16 صورة
    شقق مبادرة بيتك في مصر
  • عرض 16 صورة
    شقق مبادرة بيتك في مصر
  • عرض 16 صورة
    سكن لكل المصريين بمدينه 6 أكتوبر
  • عرض 16 صورة
    الإسكان المتوسط - سكن لكل المصريين 6 أكتوبر
  • عرض 16 صورة
    سكن لكل المصريين بمدينه 6 أكتوبر
  • عرض 16 صورة
    شقق مبادرة بيتك في مصر
  • عرض 16 صورة
    سكن لكل المصريين بمدينه 6 أكتوبر
  • عرض 16 صورة
    كمبوند-bliss-gate-768x432
  • عرض 16 صورة
    شقق مبادرة بيتك في مصر
  • عرض 16 صورة
    مشروع-بلس-جيت
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان 5055 وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ وﻓﻴﻼ ضمن مبادرة بيتك في المصر والتي انطلقت من أمس وحتى 20 مارس المقبل،

وخصصت وزارة الإسكان موقع إلكتروني خاص بهذه المبادرة، والذي يتم التقديم من خلال.. https://beitakfemisr.com/

ويصل مقدم الحجز للوحدات لـ 5 آلاف دولار، والفلل لـ 9 آلاف دولار

وجاءت المشروعات المطروحة على النحو التالي:
1- مشروع الحي السكني الثالث (المجاورة الثانية) - العاصمة الإدارية الجديدة
2- مشروع الحي السكني الثالث (ممشى المجاورة الثانية) - العاصمة الإدارية الجديدة
3- مشروع جاردن سيتي - الحي السكني الخامس - العاصمة الإدارية الجديدة
4- مشروع Bliss Gate - الشيخ زايد
5- مشروع الأبراج الشاطئية - العلمين الجديدة
6 - مشروع الحي اللاتيني - العلمين الجديدة
7 - مشروع زاهية - مدينة المنصورة الجديدة
8- مشروع صبا - ٦ أكتوبر
9- مشروع أرابيسك - مجرى العيون - القاهرة
10- مشروع مدينتي - القاهرة الجديدة
11- مشروع Valley Towers - حدائق أكتوبر
12- مشروع Valley Towers East - مدينة العبور

ننشر كراسة شروط شقق مبادرة بيتك في مصر للعاملين بالخارج

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيتك في مصر شقق الإسكان بلس جيت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حكايات التجمع.. القصة الكاملة لشقق سكن لكل المصريين في القاهرة الجديدة

إعلان

إعلان

الأرصاد تكشف توقعاتها للطقس خلال شهر رمضان