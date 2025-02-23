المقدم 5 آلاف دولار.. ننشر أماكن شقق مبادرة بيتك في مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان 5055 وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ وﻓﻴﻼ ضمن مبادرة بيتك في المصر والتي انطلقت من أمس وحتى 20 مارس المقبل،

وخصصت وزارة الإسكان موقع إلكتروني خاص بهذه المبادرة، والذي يتم التقديم من خلال.. https://beitakfemisr.com/

ويصل مقدم الحجز للوحدات لـ 5 آلاف دولار، والفلل لـ 9 آلاف دولار

وجاءت المشروعات المطروحة على النحو التالي:

1- مشروع الحي السكني الثالث (المجاورة الثانية) - العاصمة الإدارية الجديدة

2- مشروع الحي السكني الثالث (ممشى المجاورة الثانية) - العاصمة الإدارية الجديدة

3- مشروع جاردن سيتي - الحي السكني الخامس - العاصمة الإدارية الجديدة

4- مشروع Bliss Gate - الشيخ زايد

5- مشروع الأبراج الشاطئية - العلمين الجديدة

6 - مشروع الحي اللاتيني - العلمين الجديدة

7 - مشروع زاهية - مدينة المنصورة الجديدة

8- مشروع صبا - ٦ أكتوبر

9- مشروع أرابيسك - مجرى العيون - القاهرة

10- مشروع مدينتي - القاهرة الجديدة

11- مشروع Valley Towers - حدائق أكتوبر

12- مشروع Valley Towers East - مدينة العبور

ننشر كراسة شروط شقق مبادرة بيتك في مصر للعاملين بالخارج



