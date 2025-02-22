السداد على 10 سنوات.. إطلاق موقع حجز وحدات "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لمبادرة "بيتك في مصر"، والتي تتيح للمصريين المقيمين بالخارج فرصة حجز وشراء وحدات سكنية متميزة ضمن 12 مشروعًا متنوعًا، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي تقدم مزايا حصرية وتيسيرات استثنائية.

تفاصيل المبادرة

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز فرص الاستثمار العقاري للمصريين بالخارج، ومواكبة التنمية العمرانية التي شهدتها البلاد خلال السنوات العشر الماضية.

وتتضمن المرحلة الأولى من المبادرة 5055 وحدة سكنية وفيلات، منها وحدات جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى سيتم تسليمها تباعًا حتى نهاية عام 2025، لتلائم مختلف شرائح الدخل والمستويات الاقتصادية.

مزايا وتيسيرات المبادرة

- خصومات تتراوح بين 3% إلى 10% عن الأسعار الرسمية بالسوق.

- أنظمة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات.

- حجز إلكتروني متكامل عبر الموقع الرسمي: beitakfemisr.com

- جولات افتراضية لاستكشاف تفاصيل الوحدات، من المساحات إلى التشطيبات.

- خيارات دفع آمنة تشمل التحويلات البنكية، الصرافات، والبطاقات المصرفية.

المشروعات المتاحة بالمرحلة الأولى

تشمل المبادرة وحدات سكنية في مواقع متميزة بعدة مدن جديدة، منها:

- العاصمة الإدارية الجديدة: "كابيتال ريزيدنس D2"، "ممشى كابيتال ريزيدنس D2"، و"جاردن سيتي الجديدة".

- القاهرة الجديدة: مشروع "مدينتي".

- العبور الجديدة: "فالي تاورز إيست".

- 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر: مشروعا "صبا" و"فالي تاورز".

- الشيخ زايد: مشروع "Bliss Gates".

- العلمين الجديدة: "الأبراج الشاطئية Beach Front"، و"الحي اللاتيني".

- المنصورة الجديدة: مشروع "زاهية".

تصريحات وزير الإسكان

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه المبادرة تعكس اهتمام الدولة بالمصريين بالخارج، وتمنحهم فرصة امتلاك وحدات في أرقى المشروعات السكنية داخل مصر.

كما أشار إلى أن المبادرة تأتي ضمن رؤية مصر 2030، التي تسعى لتعزيز التنمية العمرانية وجذب الاستثمارات العقارية.

وأضاف الوزير: "نهدف إلى توفير خيارات سكنية متنوعة تلائم جميع فئات المصريين بالخارج، مع تقديم تجربة حجز إلكترونية آمنة وسهلة، ومزايا حصرية تعكس حرص الدولة على تلبية تطلعاتهم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم."

كما أوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة ما هي إلا بداية، حيث سيتم الإعلان عن مراحل جديدة وطروحات إضافية خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج بمختلف شرائحهم الاقتصادية.

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