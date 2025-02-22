إعلان

ننشر كراسة شروط شقق مبادرة بيتك في مصر للعاملين بالخارج

11:46 ص السبت 22 فبراير 2025

وزارة الإسكان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، في إجراءات حجز شقق جديدة ضمن مبادرة بيتك في مصر والتي تم تخصيصها للمصريين العاملين في الخارج.

وخصصت وزارة الإسكان، موقعًا إلكترونيًا خاصًا بهذه المبادرة، والذي يتم التقديم من خلاله، من هنا.

ويبدأ التقديم من اليوم وحتى 20 مارس المقبل، حيث يتم سداد مبلغ جدية الحجز المخصص لكل مشروع.

المشروعات المطروحة

يبلغ عدد الوحدات المقترحة للطرح بالمبادرة نحو 5055 وحدة سكنية وفيلا، في مدن:

- مشروع الحي السكني الثالث (المجاورة الثانية) - العاصمة الإدارية الجديدة.

- مشروع الحي السكني الثالث (ممشى المجاورة الثانية) - العاصمة الإدارية الجديدة.

- مشروع جاردن سيتي - الحي السكني الخامس - العاصمة الإدارية الجديدة.

- مشروع Bliss Gate - الشيخ زايد.

- مشروع الأبراج الشاطئية - العلمين الجديدة.

- مشروع الحي اللاتيني - العلمين الجديدة.

- مشروع زاهية - مدينة المنصورة الجديدة.

- مشروع صبا - 6 أكتوبر.

- مشروع أرابيسك - مجرى العيون - القاهرة.

- مشروع مدينتي - القاهرة الجديدة.

- مشروع Valley Towers - حدائق أكتوبر.

- مشروع Valley Towers East - مدينة العبور.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي:

اقرأ أيضًا:

الموجة الباردة مستمرة.. الأرصاد عن طقس اليوم: أمطار ورياح واضطراب ملاحة

محافظ القاهرة: حملات للتفتيش على محال اللحوم والدواجن والمخلل في رمضان

تغيير الاستخدام والتأجير من الباطن.. تعرف على حالات فسخ عقدي الإيجار القديم والجديد

بعد موافقة "الشيوخ".. تعرف على عدد ساعات العمل وفقا للقانون الجديد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الإسكان حجز شقق جديدة مصر للعاملين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًا.. تغيير مواعيد غلق المحلات والكافيهات في رمضان - خاص
القمة 129.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك (تغطية خاصة)
"أبرزها تقبيل رأس المقاومين".. مشاهد أحرجت إسرائيل في عملية تبادل الأسرى (فيديو-صور)