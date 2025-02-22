ننشر كراسة شروط شقق مبادرة بيتك في مصر للعاملين بالخارج

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، في إجراءات حجز شقق جديدة ضمن مبادرة بيتك في مصر والتي تم تخصيصها للمصريين العاملين في الخارج.

وخصصت وزارة الإسكان، موقعًا إلكترونيًا خاصًا بهذه المبادرة، والذي يتم التقديم من خلاله، من هنا.

ويبدأ التقديم من اليوم وحتى 20 مارس المقبل، حيث يتم سداد مبلغ جدية الحجز المخصص لكل مشروع.

المشروعات المطروحة

يبلغ عدد الوحدات المقترحة للطرح بالمبادرة نحو 5055 وحدة سكنية وفيلا، في مدن:

- مشروع الحي السكني الثالث (المجاورة الثانية) - العاصمة الإدارية الجديدة.

- مشروع الحي السكني الثالث (ممشى المجاورة الثانية) - العاصمة الإدارية الجديدة.

- مشروع جاردن سيتي - الحي السكني الخامس - العاصمة الإدارية الجديدة.

- مشروع Bliss Gate - الشيخ زايد.

- مشروع الأبراج الشاطئية - العلمين الجديدة.

- مشروع الحي اللاتيني - العلمين الجديدة.

- مشروع زاهية - مدينة المنصورة الجديدة.

- مشروع صبا - 6 أكتوبر.

- مشروع أرابيسك - مجرى العيون - القاهرة.

- مشروع مدينتي - القاهرة الجديدة.

- مشروع Valley Towers - حدائق أكتوبر.

- مشروع Valley Towers East - مدينة العبور.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي:



اقرأ أيضًا:

الموجة الباردة مستمرة.. الأرصاد عن طقس اليوم: أمطار ورياح واضطراب ملاحة

محافظ القاهرة: حملات للتفتيش على محال اللحوم والدواجن والمخلل في رمضان

تغيير الاستخدام والتأجير من الباطن.. تعرف على حالات فسخ عقدي الإيجار القديم والجديد

بعد موافقة "الشيوخ".. تعرف على عدد ساعات العمل وفقا للقانون الجديد