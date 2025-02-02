اليوم.. بدء تسليم دفعتين جديدتين بمشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى) بمدينة القاهرة الجديدة، مسلسل أرقام (3-4-5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد 02/02/2025.

وأضاف وزير الإسكان، أنه سيتم أيضًا تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر "منطقة أرض المعارض - المنطقة الثانية" بمدينة القاهرة الجديدة، مسلسل رقمي (6&7) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 3 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد 02/02/2025.

وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم التسليم بالمنطقة الأولى، وحدات العمارة 16، اليوم الأحد 2/2/2025، ووحدات العمارة 35، غدًا الإثنين 3/2/2025، ووحدات العمارة 40، يوم الثلاثاء 4/2/2025، ووحدات العمارة 70، يوم الأربعاء 5/2/2025، ووحدات العمارة 190، يوم الخميس 6/2/2025، ووحدات العمارة 191، يوم الأحد 9/2/2025.

وأوضح "الغيطي"، أنه سيتم التسليم بالمنطقة الثانية، وحدات العمارة 11، اليوم الأحد 2/2/2025، ووحدات العمارة 12، غدًا الإثنين 3/2/2025، ووحدات العمارة 13، يوم الثلاثاء 4/2/2025، ووحدات العمارة 14، يوم الأربعاء 5/2/2025، ووحدات العمارة 15، يوم الخميس 6/2/2025، ووحدات العمارة 16، يوم الأحد 9/2/2025.

وأضاف أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب الموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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