مطور عقاري: 3 أسباب لاختفاء المضاربة العقارية.. وطلب كبير على شراء الوحدات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتال، إن المضاربة في السوق العقاري تراجعت تماما خاصة في المشروعات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن العميل الذي يشتري وحدة في مشروعات العاصمة تكون لسبب السكن أو الاستثمار الطويل وليس للمضاربة.

وأكد أن أسعار الأراضي المرتفعة وسنوات تقسيط الأراضي قليلة مما أدى إلى اختفاء المضاربة العقارية، موضحا: "مفيش عميل يشتري انهادرة ويبيع بعد شهر ويكسب".

وأضاف "العتال"، أن المطورين في العاصمة الإدارية الذين باعوا بسعر متر 7 آلاف و8 آلاف يواجهون صعوبة الآن في استكمال مشروعاتهم، مشيرا إلى أن سعر أول متر في مشروع Park Lane بالعاصمة الإدارية وصل لـ 12 ألف جنيه، ووصل حاليا لـ55 ألف جنيه.

وأكد أنه تم تسليم المرحلة الأولى من مشروع Park Lane بالعاصمة الإدارية الجديدة لتستكمل الشركة تسليم 500 وحدة في الربع الأخير 2025 من إجمالي 1100 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح بين 90 مترا و355 مترا.

وكشف العتال عن تحقيق مشروع 101، بالشراكة مع شركة المقاولون العرب، مبيعات تقدر بنحو 4.8 مليار جنيه منذ طرحه في يونيو الماضي، واذي يتواجد بالمرحلة الأولى بمستقبل سيتي في القاهرة الجديدة، بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتال، أن تشكيل لجنة للتشييد عن طريق مجلس الوزراء خطة هامة لضبط سوق العقارات، لافتًا إلى أن تم تجهيز ورقة عمل عن طريق مجلس العقاري المصري، بها مطالب المطورين والمشاكل التي يواجهونها وسيتم إرسالها لهذه اللجنة بمجلس الوزراء لتنظيم السوق أكثر والمحافظة على استثمارات المصريين.

وأوضح العتال، أنه من المخطط طرح شركته في البورصة في الربع الثالث من 2025، لافتًا إلى أنه تم اختيار شركة سي آي كابيتال مستشارا ماليا للطرح المرتقب في البورصة المصرية.

وأشار إلى أن نسبة الطرح تدور حول 28% من أسهم العتال بروبرتيز، وأن أوراق الشركة جاهزة للطرح.

وعن حجم الاستثمارات، أكد أن العام الماضي شهد ضخ استثمارات تقدر بنحو 7 مليارات جنيه في عمليات الإنشاءات، ومن المقرر ضخ استثمارات بقيمة 12 مليار جنيه العام الجاري، للحفاظ على مواعيد تسليم المشروعات.

وأوضح أن الحصول على قروض بنكية في الوقت الحالي أمر مستبعد تماما في ظل ارتفاع الفائدة، لكن الشركة نجحت في إصدار سندات توريق 600 مليون جنيه مع شركة بلتون، و600 مليون جنيه بالتعاون مع البنك التجاري الدولي.

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