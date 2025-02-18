السعودية المصرية للتعمير: سعر الـ100 متر في أبراج "نايل بيرل" على النيل يصل لـ90 مليون جنيه

كتب - محمد عبد الناصر:

قال المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن هناك 3 تحديات تواجه شركات التطوير العقاري، تبدأ من ارتفاع سعر الفائدة، والذي نأمل أن ينخفض في الفترة المقبلة، بجانب ارتفاع أسعار الأراضي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأكد أن الشركة السعودية المصرية هي مثال ناجح للشراكة بين الدولتين، حيث تمتلك هيئة المجتمعات العمرانية 50%، ووزارة المالية السعودية 50% من الشركة، لافتًا إلى أنه تم إطلاق أكثر من 50 مشروعًا.

وأشار إلى أن الشركة افتتحت فندق "هيلتون النيل المعادي" في مشروعها "نايل بيرل" على ضفاف النيل، وسجلت الوحدة في أبراج "نايل بيرل"، التي تتكون من 22 طابقًا، سعر الـ100 متر ما يقرب من 90 مليون جنيه.

وتابع: "أسعار الوحدات في أبراج نايل بيرل تضاعفت 3 مرات"، لافتًا إلى أن استثمارات المشروع تصل لـ6 مليارات جنيه.

وأكد أن الشركة حصلت على 105 أفدنة من هيئة المجتمعات العمرانية في التجمع السادس بالقاهرة الجديدة لتنفيذ مشروع متكامل.

وأشار إلى أنه في المرحلة الأولى، نفكر في تدشين فرع للشركة في الرياض خلال الفترة المقبلة لتسويق المشروعات المصرية، في ظل الطلب الواسع على المنتجات.

اقرأ أيضًا:

لو هتحجز شقة.. 3 مشروعات جديدة يمكن التقديم فيها خلال الأيام المقبلة -صور

موعد قرعة شقق جنة وسكن مصر ودار مصر والإسكان المتميز



