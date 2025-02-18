"لو عندك شقة أو أرض".. طريقة الاستفادة من مهلة الإسكان لسداد الأقساط المتأخرة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، تطبيق مهلة جديدة للإعفاء من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي...)، والفيلات، والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.

ويتم إعفاء الحاجزين من الغرامات بنسبة 70%، وذلك حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

هذا القرار جاء في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات والمحال وقطع الأراضي والفيلات، واستجابة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للطلبات المقدمة من العملاء.

وتسري التيسيرات في الحالات الآتية:

- الحالات الساري تخصيصها.

- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية ومازالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز المختص.

- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.

- التنازل عن الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو أجهزة المدن ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.

- لا تسرى هذه التيسيرات أيضًا على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.



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