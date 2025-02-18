مجموعة العرجاني: 2 مليار ريال حجم أعمالنا في السعودية وإطلاق مشروع عقاري قريبا

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الكابتن عصام العرجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجان، إن الشركة تعمل منذ انطلاقها على رؤية استراتيجية طموحة تستهدف الوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة.

وأضاف العرجاني، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي للتوقيع مع الشركة الصينية، أمس، أن حجم أعمال الشركة في الأسواق الخاريجية وصل لـ 2 مليار دولار، لافتًا إلى أنه يتم التركيز حاليا على منطقة الخليج خاصة السعودية والإمارات.

وأكد أن حجم أعمال الشركة في السوق السعودي وصل لـ 2 مليار ريال سعودي، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق وتنفيذ مشروع عقاري في السعودية خلال الفترة المقبلة، من خلال شركة أبناء سيناء.

وأشار أن الشركة حصلت على قطعة أرض في السعودية وتتم الأعمال من خلال شركة أبناء سيناء التابعة للمجموعة، وهي الذراع الخاص بالتطوير العقاري والمقاولات.

وأكد أن الشركة تخطط لزيادة حجم أعمالها في قطاع المقاولات إلى 5 مليارات دولار.

ووقعت مجموعة العرجاني شراكة استراتيجية مع شركة CSCEC الصينية، بحجم استثمارات يصل إلى 5 مليارات دولار خلال 3 سنوات.

وقال عصام العرجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني، إن الشراكة سوف تركز على أعمال المقاولات والقطاع الصناعي في مصر والسعودية والإمارات وليبيا.

وأكد أن الشركة الصينية من أكبر شركات المقاولات في الصين، ونحن في مصر نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تغيير صناعة المقاولات خلال الفترة المقبلة.

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