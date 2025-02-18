مستهدف مبيعات 30 مليار.. تاج مصر تطلق ديجويا 4 على مساحة 71 فدانا

كتب- محمد عبدالناصر:

أطلقت مجموعة شركات تاج مصر للتنمية العقارية، مشروعها التاسع بعد نجاح تنفيذ واستكمال أربعة مشروعات، ثلاثة سكنية ومشروع تجاري بالعاصمة الإدارية.

وقال النائب فؤاد أباظة، الرئيس الشرفي لمجموعة شركات تاج مصر للتنمية العقارية، إن نجاح الشركة في استكمال أعمال الإنشاءات في عدد كبير من مشروعاتها يعزز مصداقيتها في السوق لدى العملاء وشركة العاصمة الإدارية كذلك.

وأضاف أن جدية الشركة شجعت شركة العاصمة الإدارية لمنح تاج مصر قطعة أرض جديدة لتنفيذ مشروع كبير في منطقة R8.

وأثنى النائب فؤاد أباظة، على جهود قادة شركة العاصمة الإدارية متمثلة في رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس خالد عباس، واللواء أحمد فهمي مدير عام الشركة، مؤكدًا أنهما يقدمان كل الدعم للمطورين الجادين لتخطي أي عقبات وإنجاز أعمالهم بكل يسر.

وقال المهندس مصطفى خليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات تاج مصر للتنمية العقارية إن المشروع الجديد سيكون بمثابة أيقونة عمرانية في منطقة الـ R8، نظرًا للتصميم المبتكر والموقع المميز، علاوة على المزايا التي يقدمها للعملاء.

وأضاف أن مشروع ديجوبا 4 يقع على المحور المركزي على مساحة 71 فدان، وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 14 مليار جنيه ويطل على فندق وجامعة، وتم تخطيط المشروع ليعطي خصوصية كاملة في كل مراحل المشروع من حمامات سباحة ونادي اجتماعي وملعب كرة خماسي و Padel.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع الدكتور مدحت درة مكتب Space للاستشارات الهندسية، لتنفيذ الماستر بلان الخاصة بالمشروع، مما يضفي على المشروع ميزة تنافسية خاصة بالتصميم المبتكر والعصري لما يمتلكه الاستشاري الهندسي من خبرة طويلة وسابقة أعمال قوية.

وأكد خليل أن قوة شركة تاج مصر لم تأتي وليدة الصدفة بل تستند إلى خبرة الشركة الأم وهي المصرية الدولية للإنشاءات EICC، والتي تمتد سابقة أعمالها لنحو عشرين عاما في مجال الإنشاءات والمقاولات ونفذت عدد كبير من المشروعات داخل وخارج مصر.

وقالت المهندسة هانيا مصطفى خليل، العضو المنتدب لمجموعة شركات تاج مصر للتنمية العقارية، إن مشروع Dejoya4 ، يضم 3300 وحدة سكنية، بمبيعات مستهدفة تقدر بنحو 30 مليار جنيه، مشيرة إلى أن أعمال الإنشاءات بدأت منذ مطلع الشهر الجاري، على أن يتم التسليم بعد 3 سنوات وأن مشروع ديجويا 4 يتميز بتلبية احتياجات العملاء من حيث المساحات المتوفرة للوحدات من غرفتين نوم الى أربع غرف نوم وبأنظمة سداد متنوعة تصل إلى 10 سنوات.

وأضافت أن المشروع يضم مول تجاري على مساحة 9 فدان يمتد على واجهة المول وفي الجانب المطل على الجامعة والفندق المجاورين للمشروع ويشمل مناطق تجارية وإدارية وطبية.

وأشارت إلى أن الشركة تستهدف التوسع بقوة خلال العام الجاري علاوة على تسريع وتيرة الإنشاءات؛ إذ تستهدف ضخ 8 مليار جنيه استثمارات خلال 2025.

وفيما يتعلق بالخطة التوسعية، قالت نورهان رمضان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات تاج مصر للتنمية العقارية، إن الشركة تستهدف إطلاق مشروع تاج تاور 2 في مواجهة البرج الأيقوني في قطعة مجاورة لمشروع تاج تاور ليشكل المشروعين أيقونة معمارية في المنطقة الأهم والأشهر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت أن 2 Taj Tower يمتد على مساحة 14 ألف متر وبارتفاع أرضي و 56 دور، ويضم 6 جراجات تحت الأرض.

كما تخطط تاج مصر لإطلاق مشروع عمراني في غرب القاهرة خلال الفترة المقبلة سيصبح بمثابة مدينة متكاملة الخدمات.

ونجحت مجموعة شركات تاج مصر للتنمية العقارية من تنفيذ 3 مشاريع سكنية على مساحة ٦٧ فدان بإجمالي ۹۳ عمارة تضم ۲۸۳۷ وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، وتمتلك أيضا عدة مولات تجارية وإدارية استريب مول وتاج تاور وازادن مول بإجمالي ٦٠ ألف متر، وتضم أكثر من ۲۱۱۱ وحدة تجارية وإدارية وعيادات طبية في عدة مناطق مختلفة مثل منطقة الداون تاون ومنطقة الأعمال المركزية (CBD) MU7 ، و R7 و R8 هذا بالإضافة إلى سلسلة المشروعات الجديدة والتي بصدد الإعلان عنها في الفترة المقبلة، حيث وصل عدد مشروعات الشركة المعلن عنها حتى الآن نحو 9 مشروعات في شرق وغرب القاهرة بحجم استثمارات 100 مليار جنيه.

ويقع Ezdan Mall بحي السياحة والترفيه أمام فندق الماسة ومحطة المونوريل بأكثر المناطق تميزا بالعاصمة الإدارية. المول تجاري بالكامل ويقام على مساحة ١٠.٤٥٠ متر ويضم دور ارضي و ٥ أدوار متكررة، ويضم ١٦٠ محل تجاري بمساحات تتراوح بين ٣٠ : ١٤٠ متر.

ويقع كمبوند ديجويا "1 DEJOYA" بالـ R8 بالعاصمة الإدارية على مساحة ٢٣ فدان، باستثمارات تقدر بنحو ٢ مليار جنيه. ويضم كمبوند 1 DEJOYA ۳۲ عمارة سكنية، ومول تجاري على مساحة ١٥.٠٠٠ متر.

کمبوند DEJOYA2 ، على مساحة ۱۰.۷۱ فدان، في الحي السكني الثامن R8 كمبوند دي جويا 2 العاصمة الادارية يتمتع بموقعه الجغرافي المتميز الذي يقترب من المناطق الحيوية والخدمية بالإضافة الي ان التصميمات داخله قائمة على الحداثة والعصرية.

کمبوند DEJOYA3 ، على مساحة ٣٣ فدان في الـ R7 ، في موقع متميز بجوار الحي الدبلوماسي، ويبعد دقائق عن مطار العاصمة الإدارية الدولي، ويضم ٤٦ عمارة سكنية.

مشروع تاج تاور بعد مركز تجاري عالمي على أحدث طراز مطل على البرج الأيقوني، وعلى محور بن زايد الرئيسي، ويقع تاج تاور في منطقة الأعمال المركزية، ومكون من 56 دور على مساحة 8058 متر مربع.

كما تنفذ مشروع ديجويا زايد بمدينة الشيخ زايد على مساحة 144 فدان، ويضم فيلات (Twin Houses – Standalone) ووحدات (1BED – 2BED – 3BED + Duplexes) بإجمالي مبيعات مستهدفة 38 مليار جنيه، ويضم عدد 11 مبنى تجاري على مساحة 10 فدان وعدد 2 Clubhouses.