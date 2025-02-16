إحدى مشروعات الشراكة مع الإسكان.. أركان بالم تتعاقد مع CIB لإنشاء مقر بمشروع 205 بالشيخ زايد

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور وليد عباس نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن مشروع 205 أحد المشروعات الهامة التى عكست نجاح تجربة الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات القطاع الخاص، وساهم المشروع في تقديم منتج مميز حقق إضافة وقيمة للسوق العقاري.

وأضاف أن هيئة المجتمعات حريصة على التعاون دائما مع المطورين العقاريين أصحاب الخبرات وسابقة الأعمال القوية مثل شركة أركان بالم.

وأعلنت شركة أركان بالم للتطوير العقاري التابعة لمجموعة شركات بدر الدين، عن توقيع تعاقد مع البنك التجاري الدولي CIB ، يتم بموجبه حصول البنك على 16 ألف متر مربع فى الحي المالي بقلب مشروع 205 بالشيخ زايد وذلك لإنشاء مقر للبنك، ويتم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وتمت مراسم توقيع العقود بين شركة أركان بالم للتطوير العقاري والبنك التجاري الدولي CIB بحضور الدكتور وليد عباس نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، والمهندس ممدوح بدر الدين رئيس شركات بدر الدين والمهندس عمرو بدر الدين العضو المنتدب لشركة أركان بالم للتطوير العقاري.

ويعد مشروع 205 أحد مشروعات الشراكة الناجحة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أركان بالم ، ويقع على مساحة 205 فدان بمدينة الشيخ زايد وهو مشروع سكني تجاري اداري فندقي ترفيهي، ويضم 205، 3 فنادق تم توقيع عقود إدارتها مع مجموعة IHG العالمية ، كذلك أطول أبراج بمدينة الشيخ زايد وغرب القاهرة بارتفاع 135 متر عن سطح الأرض وبعدد أدوار 40 دور للبرج الواحد .

و مشروع 205 ، يتميز بواجهة جنوبية طولها كيلومتر واحد على محور "26 يوليو" مباشرة، وواجهة شمالية بطول 1.2 كيلومتر على شارع البستان بمدينة الشيخ زايد الذي يضم أشهر العلامات، مثل "أركان" و" امريكانا بلازا ""، وتبلغ النسبة البنائية بالمشروع 30 % فقط ويضم نهر بطول 2 كم وعرض 10 أمتار يفصل الجزء السكنى عن الخدمي بالمشروع .

وقال المهندس ممدوح بدر الدين ، رئيس شركات بدر الدين ، أن شركة اركان بالم قدمت عبر مشروع 205 تجربة جديدة للسوق المصرية حيث حرصت الشركة عند التخطيط للمشروع على تنفيذ منتج مبتكر لا يوجد له مثيل فى مصر وتم الحرص على توفير خدمات متكاملة بخلاف الشق السكني من بنوك وعيادات ومقار لشركات ومؤسسات ومناطق ترفيهية .

وشدد على أن 205 مشروع متكامل يضم جميع العناصر التي تضمن حياة مستدامة بأعلى معايير الجودة والسعادة للعملاء.

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