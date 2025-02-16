النائب طارق شكري يكشف إستراتيجية مصر لتعزيز الاستثمار العقاري

كتب- حسن مرسي:

أكد النائب طارق شكري، منسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، أن هناك إرادة حقيقية من جانب الحكومة والقطاع الخاص لدفع عجلة التنمية العمرانية وتطوير القطاع العقاري في مصر.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح شكري إلى أن هناك إقبالًا متزايدًا من الأجانب على الاستثمار في مصر، خاصة في المدن الساحلية التي تشهد طلبًا كبيرًا على الوحدات العقارية.

وأوضح أن هذا الإقبال يتطلب تصميم مشروعات عقارية تنموية تتمتع بمستويات عالية من الجودة في التنفيذ والخدمات المقدمة، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة للاستثمار العقاري.

وأضاف: "هناك إقبال كبير من السياح العرب لشراء الوحدات العقارية، خاصة مع تنفيذ وحدات شبه فندقية تلبي احتياجاتهم"، مؤكدًا أن مصر تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق طفرة في التطوير العمراني.

وتطرق النائب طارق شكري إلى الجهود المبذولة لتطوير مناطق وسط البلد والمدن الساحلية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل إجراءات حسم فائدة أقساط الأراضي.

وأوضح أن الأراضي يتم تسعيرها مشمولة بالفائدة، مما يمنح المطورين العقاريين وضوحًا كاملاً حول تكلفة الأرض ويشجعهم على الاستثمار.