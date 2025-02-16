بدء حجز شقق الإسكان.. ننشر كراسة الشروط والمقدم 100 ألف جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، اليوم الأحد، في حجز 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، بمساحات تصل إلى 132 م2 للوحدة، للبيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، على أن يتم التقدم للحجز بمقر الصندوق في مدينة نصر.

وقال المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة، والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إن كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بحجز الوحدات موجودة بمقر الصندوق (59 مدينة القضاة، الحي الثامن بمدينة نصر)، وتم فتح باب الحجز اليوم الأحد 16/2/2025، وسداد جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية لكل مبلغ يتم سداده لكل وحدة.

وأضاف درويش: خلال شهر من تاريخ حجز الوحدة يتم استكمال سداد نسبة الـ20% من إجمالي ثمن الوحدة، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية عن كل مبلغ يتم سداده لكل وحدة، وبعد 3 أشهر من تاريخ استكمال نسبة الـ20%، يتم سداد نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة كدفعة تعاقد.

وتابع رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن: وبعد 3 أشهر من تاريخ سداد دفعة التعاقد، يتم سداد 20% من إجمالي ثمن الوحدة دفعة استلام، بجانب 5% وديعة صيانة + قيمة اشتراك الجراج، طبقًا للوارد بكراسة الشروط.

وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن إلى أنه يتم سداد باقي ثمن الوحدة، وفقًا للتالي:

- في حالة رغبة العميل في السداد خلال عامَين من تاريخ استلام الوحدة، يتم السداد دون فوائد على أقساط ربع سنوية متساوية، على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام.

- وفي حالة رغبة العميل في السداد خلال مدة 3 سنوات أو 5 سنوات من تاريخ استلام الوحدة، يتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية، بفائدة البنك المركزي، بخلاف نسبة 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية، على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام، مع تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل استلام الوحدة.

وقال درويش: يُمكن للمتقدمين لحجز الوحدات سداد باقي الثمن من خلال برنامج التمويل العقاري وفقًا للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد باقي قيمة الوحدة وفقًا لما جاء بأسلوب السداد الموضح بكراسة الشروط، بمجرد حلول أجلها، ولحين الحصول على التمويل العقاري.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي: