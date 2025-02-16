الإسكان: قرعة علنية لتخصيص 481 قطعة أرض تم توفيق وضعها بالشروق

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة الشروق انتهى من إجراء القرعة العلنية اليدوية الخامسة لتسكين المواطنين بـ 481 قطعة أرض تم توفيق وضعها طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة "الرابية" بمدينة الشروق.

وأوضح المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن القرعة أجريت طبقًا للموعد المعلن المحدد، وذلك للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها، حيث شملت تخصيص 481 قطعة أرض بمنطقة "الرابية" تضم 413 قطعة للشريحة مساحة 209 م2، و33 للشريحة 276 م2، و26 للشريحة من 235 وحتى 274 م2، و2 للشريحة 320 م2 حتى 399 م2، و6 قطع للشريحة 400 م2، و1 للشريحة 500 م2، وذلك بقطع الأراضي الشاغرة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم استقبال المواطنين بداية من الساعة 10 صباحًا لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة 12 ظهرًا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد، لافتًا إلى الاستمرار في الإعلان تباعًا عن باقي الأسماء وموعد القرعة التالية المخصصة لتسكين باقي أصحاب الطلبات.

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