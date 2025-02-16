قرعة علنية لتخصيص 481 قطعة أرض تم توفيق وضعها بمنطقة الرابية في الشروق

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة الشروق انتهى من إجراء القرعة العلنية اليدوية الخامسة لتسكين المواطنين بـ"481"قطعة أرض، تم توفيق وضعها طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة "الرابية" بمدينة الشروق.

وأوضح المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن القرعة أُجريت طبقًا للموعد المعلن المحدد، للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها؛ حيث شملت تخصيص "481" قطعة أرض بمنطقة "الرابية" تضم 413 قطعة للشريحة مساحة 209م2 و33 للشريحة 276م2، و26 للشريحة من 235م وحتى 274م2، و2 للشريحة 320م2 حتى 399م2 و6 قطع للشريحة 400م2، و1 للشريحة 500م2، وذلك بقطع الأراضي الشاغرة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم استقبال المواطنين بداية من الساعة 10 صباحًا لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة 12 ظهرًا؛ للبدء في إجراء القرعة العلنية، وتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد، لافتًا إلى الاستمرار في الإعلان تباعًا عن باقي الأسماء وموعد القرعة التالية المخصصة لتسكين باقي أصحاب الطلبات.