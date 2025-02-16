محمد العبار: نظرتنا إلى الاقتصاد المصري إيجابية.. وهذه الطريقة الأفضل للاستثمار العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتي، مؤسس شركة "إعمار" العقارية، إن نظرتنا إلى السوق والاقتصاد المصري إيجابية بالكامل؛ نتيجة تجربتنا الطويلة في الاستثمار بالقاهرة والساحل الشمالي.

وأضاف العبار، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي، إن نشاط التطوير العقاري في مصر أثبت قوته رغم الظروف الاقتصادية العالمية.

وأشار مؤسس شركة "إعمار" العقارية، إلى أن الشركة حصلت على 500 فدان بمدينة مدى، سيتم تطويرها بالشراكة مع شركة "ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية"، وتعد هذه الشراكة الأولى من نوعها بين شركتَي "ميدار" و"إعمار مصر للتنمية "، عبر ذلك المشروع الذي من المتوقع ارتفاع قيمة استثماراته المستقبلية إلى 100 مليار جنيه.

وأكد العبار أن هذه الشراكة فرصة مميزة للتوسع في القاهرة، وتنفيذ مشروعات جديدة.

وأضاف رجل الأعمال الإماراتي أن الشركة تعمل بأسلوب يختلف عن باقي الشركات في مصر؛ حيث يتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، ليكون الاستثمار أسرع وأفضل للعملاء.

وأوضح العبار أن ارتفاع أسعار العقارات في دبي عقلاني وطبيعي، والارتفاع السريع لأسعار العقارات في مصر ليس في مصلحة أحد.

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