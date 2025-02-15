"ميدار" و"إعمار مصر للتنمية" توقعان اتفاقية لتطوير مشروع باستثمارات 100 مليار جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

وقعت شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، المطور العام لمدن "مستقبل سيتي" و"مدى" بشرق القاهرة، اتفاقية شراكة مع شركة إعمار مصر للتنمية ، لتطوير أول مشروع سكني متكامل بمدينة "مدى" بشرق القاهرة بقيمه حاليه للتعاقد تبلغ نحو 14 مليار جنيه.

جاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال المؤتمر الذي نظمته شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية بمدينة مستقبل سيتي، على هامش توقيع التعاقد الجديد، بحضور المهندس أيمن القوصي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة،و مؤسس شركة إعمار العقارية -محمد العبار، والمهندس مصطفي القاضي الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصرللتنمية ، وبمشاركة واسعة لعدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

يهدف التعاقد الجديد إلى تنمية وتطوير قطعة أرض بمساحة 500 فدان في مدينة "مدى"، الواقعة على طريق ميدار، وفق نظام اقتسام الإيرادات. وتعد هذه الشراكة الأولى من نوعها بين شركتي "ميدار" و"إعمار مصرللتنمية "، عبر ذلك المشروع الذي من المتوقع ارتفاع قيمة استثماراته المستقبلية إلى 100 مليار جنيه و قيمه مقدمة تصل الي ملايين الدولارات.

وأعرب محمد العبار، مؤسس شركة إعمارالعقارية ، عن سعادته بالتعاون مع شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية ، قائلاً: "نفخر بالإعلان عن هذا المشروع الضخم الذي يعزز رؤيتنا المتفائلة للفرص الاستثمارية الكبرى في السوق المصري ويعكس التزامنا بإحداث تطوير عمراني قائم على الابتكار والاستدامة، ليُمثل هذا المشروع إضافة قوية لسوق العقارات المصري، وسيكون نموذجاً للمجتمعات العصرية المتكاملة التي تواكب تطلعات العملاء في الحصول على تجربة معيشية فريدة."

وأضاف: " جاء هذا التعاون ليعكس ثقتنا الكبيرة في مستقبل القطاع العقاري المصري، الذي يُمثل أحد الأسواق الواعدة في المنطقة، مما يجعله أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية ". وأكد أن اعمار مصر للتنمية تعتز بوجودها ونجاحاتها الكبرى في السوق العقاري المصري، وتجدد التزامها بتقديم مشروعات سكنية متكاملة تسهم في تعزيز جودة الحياة وتلبي احتياجات السوق العقاري المصري.



اقرأ أيضا:

موجات بادرة واضطراب طقس.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة



"مدبولي" يلتقي الرئيس الفلسطيني في إثيوبيا.. ماذا دار بينهما؟



