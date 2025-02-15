وزير الإسكان يتفقد مشروع "روضة العبور" ومحطة مياه الشرب بمدينة العبور -تفاصيل

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقدَ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، بمدينة العبور، مشروع إسكان روضة العبور، ومحطة مياه الشرب بالمدينة، يرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتجول وزير الإسكان بموقع مشروع إسكان روضة العبور، والذي يضم ١٣٤ عمارة سكنية بحي السلام ثان، وتفقد إحدى الوحدات السكنية؛ حيث أثنى على مستوى التشطيبات والتصميم، ويضم المشروع ٤١٧١ وحدة سكنية و٤٧٥ وحدة إدارية و۳۸۲ وحدة تجارية، بجانب مشروعات الخدمات: مدرسة تعليم أساسي سعة ٦٦ فصلًا تم تشغيلها، ومدرسة تعليم ثانوي ۳۳ فصلًا، والمخابز، والحضانة، والمركز الطبي.

وانتقل الشربيني إلى تفقد محطة تنقية مياه الشرب بمدينة العبور، واستمع إلى شرح تفصيلي لآلية العمل بالمحطة، حيث تعمل بطاقة مليون م3 يوميًّا، بجانب أعمال التوسعات الجاري تنفيذها، والتي تُعد من كبرى محطات المياه على مستوى الجمهورية، وتقوم بتغذية عددٍ من المدن والمناطق المجاورة (مدينة القاهرة الجديدة- مدينة العبور- مدينة العبور الجديدة- مدينة بدر- مدينة السلام- مدينة النهضة).

وتجول وزير الإسكان بمكونات المحطة المختلفة، وتابع سير العمل بها، بجانب تفقد أعمال التوسعة بالمرحلتَين الرابعة والخامسة، مشددًا على ضرورة متابعة وتقييم أعمال تشغيل وصيانة المحطة والمأخذ المغذي لها، والانتهاء من كل أعمال رفع الكفاءة؛ من أجل ضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، طبقاً للمواصفات.

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