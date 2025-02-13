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وزير الإسكان يتابع خطط تسويق مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين

02:50 م الخميس 13 فبراير 2025

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كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مع مسئولي شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، لمتابعة موقف تسويق عدد من المشروعات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة.

استهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أن هناك توجيهات بزيادة عوامل الجذب، والمحفزات للعملاء سواء المستثمرين أو الأفراد بالمدن الجديدة التي تنفذها الدولة، وتوفير مختلف الخدمات بشكل مستمر.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان، نفذت خلال الفترة الماضية، عدد كبيرٍ من الوحدات السكنية المُتنوعة، في عدد من المدن الجديدة، ومن ثم فقد تم وضع خطط تسويقية لتلك الوحدات بمختلف المدن.

واستعرض وزير الإسكان، معدلات الشركة لتسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، سواء الوحدات السكنية أو التجارية، بجانب مناقشة الخطط التسويقية التي وضعتها الشركة.

وأكد الوزير، ضرورة أن تتضمن تلك الخطط مميزات من شأنها جذب العملاء للمشروعات فضلًا عن متابعة تلك الخطط وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية.

كما تابع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، مقترحات ترويجية لمدينة العلمين الجديدة وخطط التشغيل بالمدينة.

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وزير الإسكان شريف الشربيني مشروعات العاصمة الإدارية
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