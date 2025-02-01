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2406 وحدات جاهزة.. مواعيد تسليم شقق فالي تاورز بحدائق أكتوبر

04:44 م السبت 01 فبراير 2025

مشروع فالي تاورز

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كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز مدينة حدائق أكتوبر، في تسليم أول شقق بمشروع "فالي تاورز" غدًا الأحد 2 فبراير 2025، حيث تم تنفيذ قرعة الحجز يوم 24 أكتوبر الماضي.

وتم تخصيص 2406 وحدات سكنية للفائزين من العملاء الذين تقدموا للحجز بمشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر، وتقدم أكثر من 11 ألف مواطن تقريبًا لحجز 2406 وحدات سكنية مطروحة بالمشروع.

ويبدأ جهاز المدينة في تسليم العمارة رقم 13 بداية من غدٍ الأحد، ثم العمارة رقم 14 إلى 28 من 4 فبراير وحتى 16 مارس.

كما يتم تسليم العمارة رقم 15 حتى العمارة رقم 53 حتى يوم 20 أغسطس المقبل.

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