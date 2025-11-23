انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف.. بعد قليل

تنطلق بعد قليل فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا مياه الشرب والصرف الصحي IWWI 2025، والذي يُعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2025 بمركز مصر الدولي للمؤتمرات والمعارض بالقاهرة، وذلك تحت شعار "المياه من أجل الغد – Waters For Tomorrow".

ويعد IWWI 2025 في دورته الرابعة واحدًا من أهم وأكبر الفعاليات المتخصصة في قطاع المياه والصرف الصحي في مصر والمنطقة، حيث يجمع نخبة من كبار الخبراء، والشركات العالمية، وممثلي الهيئات البحثية، والمؤسسات الحكومية.

ويتم خلال المعرض عرض أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة في مجالات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، وإعادة الاستخدام، وإدارة الحمأة، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة.

يمتد المعرض على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع، ويضم أكثر من 100 شركة عارضة من مصر ودول عربية وأوروبية وآسيوية، تعرض أحدث حلول التكنولوجيا المتطورة في إدارة الموارد المائية، وتقنيات تقليل الفاقد، وأجهزة القياس الذكية، ونظم المراقبة والتحكم، وحلول الطاقة النظيفة المرتبطة بعمليات المعالجة.